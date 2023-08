The Marvels, gli eventi del film avranno un impatto diretto sulle pellicole degli Avengers?

The Marvels è il prossimo film Marvel in arrivo sul grande schermo, e dall'ultimo trailer abbiamo capito un po' meglio quale sarà la situazione di partenza della pellicola con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris... Ma come e quanto questa influenzerà il futuro del MCU e i nuovi film sugli Avengers? +

The Marvels e le sue conseguenze

The Marvels: una scena tratta dal trailer

Dell'argomento ne ha parlato ai microfoni di Total Film la produttrice diThe Marvels Mary Livanos, che stando alla rivista, avrebbe confermato come il bracciale in possesso di Dar-Benn (Zawe Ashton) formi una coppia con quello di Kamala (Iman Vellani).

"In Ms. Marvel, abbiamo appreso che il bracciale, che fa il paio con una qualche altra fonte di potere, può temporaneamente forzare un'apertura nello spazio-tempo e condurre altrove" ha spiegato "Con il potere di entrambi i bracciali, [fare] più di questo è decisamente possibile. E vediamo questo potere raggiungere il culmine nel corso del film"

"Tutto ciò apre certamente la strada a una marea di opportunità per il futuro del MCU, quale che sia il modo in cui i team di dei film degli Avengers vorranno utilizzarlo" ha poi aggiunto, precisando che "The Marvels ha a che fare con alcune fluttuazioni nello spazio-tempo, e c'è sicuramente il rischio che ciò possa avere ramificazioni sul Multiverso. E dove questo potrà portare di preciso è un po' uno spoiler, e esattamente come si risolverà nei film degli Avengers è qualcosa che devono ancora decidere. Ma sicuramente lasciamo i nostri personaggi in un punto in cui si vengono a generare molte opportunità".

"Questa, comunque, è una domanda per il boss dei Marvel Studios Kevin Feige" ha poi osservato la regista del film, Nia DaCosta "Ho parecchie idee. Ma in realtà non so cosa faranno nei film degli Avengers. So che chi ci sta lavorando, tiene d'occhio cosa stiamo facendo. E ho delle cose che vorrei davvero vedere accadere sullo schermo. Ma non ne sono sicura".

The Marvels

The Marvels: le tre protagoniste del film

Come recita la sinossi ufficiale di The Marvels: "Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel ha rivendicato la sua identità dopo aver sconfitto i tiranni Kree, e ottenuto la sua vendetta nei confronti dell'Intelligenza Suprema. Ma ogni azione ha le sue conseguenze, e ora è Carol a dover portare sulle proprie spalle il peso di un universo ormai destabilizzato. Quando i suoi doveri la portano a scoprire un anonimo tunnel spazio-temporale connesso ai rivoluzionari Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super-fan di Jersey City, Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel e la nipote che non vede ormai da anni, l'astronauta della S.A.B.E.R., il Capitano Monica Rambeau. Insieme, dovranno far squadra per salvare l'universo".

In uscita a novembre nelle sale, nel film vedremo anche Park Seo-joon, Zawe Ashton, Zenobia Shroff, Gary Lewis, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson.