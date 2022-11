The Marvels: Brie Larson condivide una foto che la ritrae accanto alle co-protagoniste

Brie Larson ha condiviso una nuova foto che mostra la star insieme alle altre protagoniste della Marvel che appariranno in The Marvels.

L'interprete di Carol Danvers non ha svelato il motivo per cui era insieme alle colleghe e alla regista Nia DaCosta, ma ha confermato con lo scatto che i rapporti tra attrici sono particolarmente buoni.

Nella foto pubblicata da Brie Larson appaiono anche Iman Vellani e Teyonah Parris, recentemente apparse in Ms. Marvel e WandaVision con i ruoli di Kamala Khan e Monica Rambeau.

La storia raccontata in The Marvels, che debutterà nei cinema di tutto il mondo nel mese di luglio 2023, dovrebbe essere ambientata poco dopo la scena mostrata nel season finale della recente serie Marvel prodotta per Disney+ con al centro le avventure della supereroina affidata a Iman. Nella sequenza inserita sui titoli di coda si vedeva infatti Kamala che, per errore, compie uno scambio con Captain Marvel.

Brie ha pubblicato l'immagine scrivendo solamente: "Attenzione: meravigliosi esseri umani".

Il film The Marvel dovrebbe introdurre Ael-Dan, villain affidata a Zawe Ashton, e continuare la storia delle eroine, dando spazio all'ammirazione di Kamala per Carol e svelando la versione da supereroe di Monica Rambeau. Per scoprire ulteriori anticipazioni bisognerà però aspettare ancora qualche mese e la diffusione dei trailer e dei materiali promozionali.