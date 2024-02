The Marvels: record negativo anche per l'uscita in streaming su Disney+

Dopo essere diventato il film Marvel con il peggior incasso al box-office di sempre, The Marvels ha aggiunto un nuovo record negativo al suo palmares dopo il suo recente arrivo in streaming su Disney+.

The Marvels, infatti, è diventato il film del MCU che ha incassato meno di tutti i tempi, non riuscendo a recuperare il costo del proprio budget di 275 milioni di dollari con un introito di appena 206 milioni di dollari al box office globale.

La data del suo arrivo su Disney+ era stata confermata già a gennaio insieme all'imminente uscita in home video, con il film che sarà disponibile in Blu-ray e 4K il 13 febbraio. The Marvels è disponibile anche in digitale dal 16 gennaio scorso.

The Marvels, un altro record negativo

Il sequel di Captain Marvel ha debuttato sulla piattaforma digitale il 7 febbraio, 89 giorni dopo l'uscita nelle sale cinematografiche il 10 novembre dello scorso anno. Per il Marvel Cinematic Universe si tratta di un record assoluto che in precedenza apparteneva ai suoi due predecessori, Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol. 3.

La pellicola ha debuttato nelle sale dopo una serie di problemi di produzione e di reshoots richiesti dal presidente della Marvel Kevin Feige. Inoltre, il film ha avuto recensioni contrastanti ai test screening e la regista Nia Dacosta ha abbandonato il film durante la post-produzione per lavorare al suo film successivo, Hedda, con la star del franchise di Thor, Tessa Thompson.

The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU

Brie Larson tornerà nel futuro del MCU?

Nonostante il flop di The Marvels al botteghino, la Larson ha già fatto intendere di voler apparire in futuro come Captain Marvel nel MCU, mentre Iman Vellani tornerà sicuramente nei panni di Ms. Marvel nel film sugli Young Avengers.