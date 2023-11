The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU

La prima posizione di The Marvels è amara. Con soli 47 milioni raccolti in 4.030 sale, e una media per sala di 11.662 dollari, il cinecomic con Brie Larson non brilla al box office USA, ma se si guardano i 110,3 milioni di incassi globali, The Marvels segna la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU. Solo 63,3 raccolti nei mercati internazionali con incassi particolarmente deludenti in Cina. In IMAX, The Marvels ha incassato 10 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 3,6 milioni dall'offshore. Il girl power che trasuda dal film di Nia DCosta che analizziamo nella nostra recensione di The Marvels non è servito a risollevare l'andamento dei cinecomic dello studio.

The Marvels: quante sono le scene dopo i titoli di coda e cosa avviene? [SPOILER]

Five Nights At Freddy's: un'inquadratura del film

Ancora in calo gli incassi di Five Nights at Freddy's, che si è comunque rivelato una hit globale. Alla terza settimana in classifica l'horror Blumhouse incassa altri 9 milioni che lo portano a un lauto totale di 127,2 milioni L'adattamento del popolare videogame è il maggior incasso horror del 2023 battendo The Nun II (85 milioni), M3GAN (95 milioni) e Scream VI (108 milioni). Come rivela la nostra recensione di Five Nights at Freddy's, Josh Hutcherson interpreta un giovane che accetta il turno di notte presso Freddy Fazbear's Pizza, ma si troverà ad affrontare pericoli inimmaginabili.

Five Nights at Freddy's: un'icona videoludica, un successo cinematografico

Scende al terzo posto il campione di incassi Taylor Swift: The Eras Tour, film concerto di Taylor Swift che incassa altri 5,9 milioni arrivando a 172,5 milioni complessivi.

Stabile al quarto posto Priscilla, biopic di Sofia Coppiola targato A24 che racconta l'incontro tra Elvis Presley e la futura moglie Priscilla. Altri 4,7 milioni raccolti in 2.361 sale portano gli incassi del film interpretato da Jacob Elordi e Cailee Spaeny a un totale di 12,7 milioni. Come ricorda la nostra recensione di Priscilla, la performance della protagonista le ha fruttato la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia come miglior attrice.

Priscilla: per Lisa Marie Presley lo script di Sofia Coppola era "vendicativo e sprezzante" verso Elvis

A chiudere la top 5 troviamo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. La pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone incassa altri 4,6 milioni e raggiunge i 60 milioni. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale.