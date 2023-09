The Marvels: il poster internazionale svela dei nuovi personaggi

I Marvel Studios hanno condiviso in rete un nuovissimo poster internazionale per The Marvels, il prossimo film del MCU in arrivo nelle sale a novembre.

Nel poster possiamo ammirare in tutto il loro splendore Brie Larson nei panni di Captain Marvel, Teyonah Parris in quelli di Monica Rambeau, Iman Vellani di ritorno come Ms. Marvel, e inoltre Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury (in compagnia di Goose!), ma Park Seo-joon che interpreta un misterioso personaggio chiamato Yan.

Sotto tutti questi personaggi nel poster c'è la rivoluzionaria Kree Dar-Benn. La villain di Zawe Ashton cerca la sua vendetta contro Capitan Marvel per le cose che ha fatto in passato. Come si evince dalla locandina, si tratta di un'avventura cosmica nel MCU, in contrapposizione ad alcune avventure più terrestri degli ultimi anni.

Nia DaCosta, regista di The Marvels, ha dichiarato che questo film sarà un po' diverso dai recenti film dei Marvel Studios. Questo progetto guidato da Captain Marvel ha un tono decisamente più leggero rispetto all'intensità emotiva di Guardiani della Galassia Vol. 3 o Black Panther: Wakanda Forever.

The Marvels avrebbe dovuto vedere il debutto di un attesissimo eroe Marvel interpretato da una grande star?

Anche se non si direbbe da questo poster moderatamente "serio", The Marvels sta cercando di capitalizzare la chimica tra la Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani. Essendo questo l'ultimo film del MCU dell'anno, lo studio spera in un buon risultato al box-office per concludere la stagione al meglio.