The Marvels: quante sono le scene dopo i titoli di coda e cosa avviene? [SPOILER]

The Marvels prosegue la tradizione dei Marvel Studios inserendo nei titoli di coda alcune scene extra, ecco quante sono e cosa avviene in esse.

Ormai un cinecomic Marvel non è tale senza una o più scene dopo i titoli di coda. Non sarà certo The Marvels, nei cinema italiani da ieri, a infrangere la tradizione. Scopriamo insieme quante e quali sono le scene post-credits del film con Brie Larson.

The Marvels: Teyonah Parris in azione

Come rivela Comicbook.com, in totale The Marvels contiene due scene dopo i titoli di coda, in linea con la maggior parte dei film dell'MCU. Il contenuto di una delle due scene, quella mid-credits, si preannuncia davvero sconvolgente, rappresentando una svolta per gli eventi descritti nella nostra recensione di The Marvels.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler su The Marvels non proseguite nella lettura di questa news

La scena mid-credits

La scena in questione è un momento importante per l'MCU non solo per le implicazioni future a livello di trama, ma per la sorpresa riservata ai fan del franchise degli X-Men. La scena vede, infatti, la ricomparsa di Bestia, mutante interpretato da Kelsey Grammer.

Bestia accoglie Monica Rambeau, che si sacrifica alla fine del film chiudendo dietro di sè il portale che la intrappola in un universo alternativo. Potrebbe benissimo essere la Terra-838 che abbiamo già visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Soprattutto perché sappiamo che i personaggi degli X-Men esistono già anche in quel mondo.

In ogni caso, Monica è comprensibilmente confusa, anche perché si risveglia in un laboratorio e vede accanto a sé una versione di sua madre Maria Rambeau. È interessante notare che ciò sembra implicare che Maria sia diventata Captain Marvel in questo universo al posto della Carol Danvers di Brie Larson, dal momento che Bestia si rivolge a lei chiamandola "Binary", nome che riconduce i fan del fumetto a binaria, potente variante di Carol. Pertanto, dovremo vedere cosa questo significherà per il franchise in futuro. Nella scena in questione, Bestia spiega a Monica la sua ipotesi, e cioè che si trova in un universo parallelo al suo, ma lei gli risponde chiedendo: "Chi sei tu?"

La scena post-credits

Alla fine dei titoli di coda troviamo una semplice gag con la comparsa del gatto Goose che miagola in concomitanza con l'apparizione del logo Marvel.