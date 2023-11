Priscilla: per Lisa Marie Presley lo script di Sofia Coppola era 'vendicativo e sprezzante' verso Elvis

Poco prima di morire, Lisa Marie Presley aveva bocciato la sceneggiatura di Priscilla, firmato da Sofia Coppola, per il modo in cui rappresenta la figura di Elvis Presley. In due mail ottenute in esclusiva da Variety, la figlia di Elvis aveva chiesto alla Coppola di riconsiderare la sua visione del personaggio e di risparmiare alla sua famiglia l'imbarazzo pubblico. I messaggi furono inviati quattro mesi prima che Presley subisse un arresto cardiaco fatale lo scorso gennaio.

Priscilla: un'immagine del film

I messaggi di Lisa Marie Presley definivano la sceneggiatura "incredibilmente vendicativa e sprezzante" e contenevano suppliche alla regista premio Oscar affinché si astenesse dal mettere a dura prova il suo fragile rapporto con sua madre - il soggetto del film, Priscilla Presley - ed evitasse l'attenzione dei media ai nipoti di Elvis, già afflitti dalla perdita del figlio di Lisa Marie Presley, Benjamin Keough, morto nel 2020.

La visione di Priscilla

Priscilla: Jacob Elordi e Cailee Spaeny sul set

Priscilla è un film biografico su Priscilla Presley basato sul suo libro di memorie del 1985 Elvis and Me. Ha suscitato dibattito per il modo in cui mette in scena il corteggiamento tra Elvis e Priscilla, iniziato in Germania nel 1959, quando Priscilla aveva 14 anni ed Elvis 24.

"Mio padre viene presentato solo come un predatore e manipolatore. Essendo sua figlia, non concordo e non rivedo niente di mio padre in questo personaggio. Non sono d'accordo sul punto di vista di mia madre su mio padre. Vedo la tua prospettiva incredibilmente vendicativa e sprezzante e non capisco perché" scriveva Lisa Marie Presley in una delle mail inviate nel settembre dello scorso anno, a circa quattro ore di distanza.

Quando Lisa Marie l'ha contatta, Sofia Coppola non aveva ancora iniziato la lavorazione di Priscilla, ma la figlia di Elvis l'ha minacciata di boicottare apertamente il progetto e la madre, accreditata come produttrice esecutiva. "Sarò costretta a trovarmi nella posizione di dover dire apertamente cosa penso del film andando contro di te, mia madre e questo film", ha scritto.

Quando le è stato chiesto un commento sullo scambio, Sofia Coppola ha risposto tramite il suo portavoce riferendo le parole rivolte a Lisa Marie_:

"Spero che quando vedrai il film finito ti sentirai diversamente e capirai che sto prestando molta attenzione a onorare tua madre, presentando allo stesso tempo tuo padre con sensibilità e complessità".