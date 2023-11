Five Nights at Freddy's diventa il maggior incasso horror del 2023

Con un budget di soli $25 milioni, Five Nights at Freddy's ha superato ogni aspettativa ed è diventato il maggior incasso horror del 2023.

Mentre Five Nights at Freddy's continua la sua corsa al box office globale, il film prodotto da Blumhouse Production può vantare già un grosso record. A fronte di un budget di soli $25 milioni, la pellicola ha finora incassato $115 milioni negli Stati Uniti e $105 milioni nel resto del mondo, per un totale di 220 milioni di dollari, e si è consolidato come il titolo horror di maggior successo del 2023.

In questo modo, il film con protagonisti Josh Hutcherson ed Elizabeth Lail si è posizionato in testa alla classifica, superando anche Scream VI e M3GAN per quanto riguarda il box office domestico. Parlando dell'Italia, il film tratto dall'omonimo videogioco ha guadagnato nel weekend 2.623.858 euro, cifra valorizzata dalla formidabile media a cinema di 7.650 euro. Questa va ad aggiungersi agli incassi delle anteprime, portando così l'incasso totale del film a ben 3.646.860 euro.

Five Nights at Freddy's, la recensione: benvenuti in una pizzeria da incubo

Five Nights at Freddy's, la regista difende il rating PG-13: "Non aspettatevi una versione senza censure"

Five Nights At Freddy's: un'inquadratura del film

I fan dell'horror che sperano in una versione vietata ai minori di Five Nights at Freddy's resteranno a bocca asciutta. La regista Emma Tammi ha dichiarato in diverse interviste che la sua pellicola è sempre stata progettata per un rating PG-13 e tale resterà: "Sapevamo che alcuni fan avrebbero voluto una versione vietata ai minori di questo film", ha detto la regista a Forbes. "Da un lato, volevamo includere il pubblico più giovane e sapevamo di aver bisogno di una classificazione PG-13, ma volevamo accontentare anche il pubblico che voleva un maggior livello di violenza includendo elementi dark".

La Tammi prosegue: "Naturalmente, ci sono molti elementi oscuri da scoprire nella tradizione del videogame, ma in termini di uccisioni e tutto il resto, tutto dipendeva dall'esecuzione. Direi di non aspettarsi un eccesso di violenza. Siamo davvero contenti del tono del film, ci sembrava la soluzione giusta e il PD-13 ce lo teniamo stretto".