The Marvels, gatti e supereroine dominano le nuove cover di Total Magazine [FOTO]

L'universo Marvel sta per popolarsi di un nuovo super-team (e di tanti gatti): arrivano Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris a.k.a. The Marvels e i Flarken sulle cover di Total Magazine.

Supergatti e Supereoine

Ammettiamolo: tra i personaggi Marvel più iconici ci sono vari supereroi (inclusa Captain Marvel), ma nessuno cattura l'attenzione più dei Flarken... E Goose e i suoi amici sono tra i protagonisti delle nuove copertine di Total Magazine, assieme a Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris ovvero Carol Danvers/Captain Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau/Photon.

Cosa vedremo in The Marvels

"Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel ha rivendicato la sua identità dopo aver sconfitto i Kree tiranni, e ottenuto la sua vendetta nei confronti dell'Intelligenza Suprema. Ma ogni azione ha le sue conseguenze, e ora è Carol a dover portare sulle proprie spalle il peso di un universo ormai destabilizzato" si legge nella sinossi ufficiale del film "Quando i suoi doveri la conducono in un anonimo tunnel spazio-temporale connesso ai rivoluzionari Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super-fan di Jersey City, Kamala Khan a.k.a. Ms. Marvel e la nipote che non vede ormai da anni, l'astronauta della S.A.B.E.R., il Capitano Monica Rambeau. Insieme, dovranno far squadra per salvare l'universo".

In The Marvels, in uscita a novembre, troviamo anche Samuel L. Jackson., Park Seo-joon, Zawe Ashton, Gary Lewis, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaikh.