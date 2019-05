Captain Marvel: il gatto Goose è una star grazie a Kevin Feige

Chi ha visto Captain Marvel non può non aver notato Goose, la splendida gatta che deve dire molti grazie a Kevin Feige. Il boss dei Marvel Studios ha chiesto espressamente più scene per lei dopo aver visto una bozza in pre-montato del film.

A rivelarlo è la sceneggiatrice e co-regista del film, Anna Boden, in una speciale featurette dal titolo Hiss-sterical Cat-titude, inserita tra gli extra del Blue-Ray americano. "Quando stavamo lavorando al primo montaggio di questo film lo abbiamo mostrato Kevin Feige. - così spiega Anna Boden - Uno dei suoi primi rilievi è stato: 'Abbiamo bisogno del 200 per cento in più di Goose". Così è stato. Alla fine, infatti, Goose è la protagonista indiscussa di alcuni tra i momenti più esilaranti di Captain Marvel in cui la vediamo, ad esempio, interagire con Nick Fury oppure quando prende in custodia il Tesseract; senza dimenticarci poi che sotto le sue docili sembianze da gatto si nasconde in realtà un pericoloso e letale flerken che aiuterà Carol Danvers nella sua missione per salvare l'universo da una temibile invasione aliena.

A interpretare la gatta sono in realtà ben quattro felini, tutti uguali, ma con compiti diversi: "Si chiamano Reggie, Archie, Rizzo e Gonzo. Sono una vera e propria squadra di gatti, ognuno dei quali è specializzato in una determinata cosa perché non è possibile insegnare loro più di un certo numero di azioni. - Così ha spiegato Jonathan Schwartz, uno dei produttori - Ho imparato tantissimo dai gatti durante la lavorazione di questo cinecomic. C'è un gatto che per i primi piani. Oh lui è proprio un bel gattone, è Reggie; poi un altro che può essere tenuto in braccio senza problemi, poi quello che sta rannicchiato e poi si avvicina alla tua gamba e la afferra e infine quello che ti salta addosso".

Interpretato dal premio Oscar Brie Larson, Captain Marvel (qui la nostra recensione) vede la partecipazione di Samuel L. Jackson, Clark Gregg, Jude Law, Annette Benning, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou e Lee Pace. La storia, ambientata nel 1995, segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare Capitan Marvel, dopo che la Terra è finita al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi alieni.