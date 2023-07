The Marvels: uno spoiler legato a Carol Danvers anticipato dal merchandise?

Siete alla ricerca di qualche spoiler su The Marvels? Sembra che il merchandise del film possa avercene fatto uno relativo alla Carol Danvers di Brie Larson e al suo potenziale amoroso nel sequel diretto da Nia DaCosta.

Carol Danvers ha un marito?

Secondo quanto si legge sul sito The Direct, che riporta un tweet in cui verrebbero mostrate dei gadget di McDonald's a tema The Marvels, il personaggio interpretato da Park Seo-Joon nel film sarebbe effettivamente il Principe Yan e, come volevano dei vecchi rumor del web, anche il marito di Carol Danvers.

Quest'ultima, infatti, apparirebbe nella lista riportata nel tweet sotto la dicitura "Princess Carol", a indicazione del probabile legame tra i due.

Captain Marvel

Photon

Ms. Marvel

Kree Supremor Dar-Benn

Nick Fury

Prince Yan

Goose

Princess Carol

The Marvels, Brie Larson: "Il sequel è stato più difficile da realizzare"

Carol si sposa?

Come ci ricorda sempre il sito, nel #9 di Captain Marvel risalente al 2014, Carol finiva con l'aiutare Lila Cheney e il Principe Yan di Aladna nel tentativo di evitare un matrimonio combinato tra i due.

Quali saranno tuttavia le circostanze che porterebbero Carol e Yan all'essere sposati nel film sono ancora tutte da vedere, anche se il trailer di The Marvels potrebbe averci già mostrato qualcosa in merito.

The Marvels arriverà a novembre al cinema, e probabilmente solo allora avremo la risposta.