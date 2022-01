The Marvels: la foto leaked del cast suggerisce nuovi crossover in arrivo

Una nuova foto leaked del dietro le quinte di The Marvels sembra suggerire nuovi crossover in arrivo nel sequel di Captain Marvel, che uscità nei cinema nel 2023.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sul cast di The Marvels non proseguite nella lettura di questa news

La foto piuttosto sfuocata, diffusa sui social media, mostra le foto del cast di The Marvels appese su una parete. Tra i volti ve ne sarebbero almeno un paio che non sono ancora stati annunciati e la cui presenza nel cast del film risulterebbe piuttosto sorprendente.

La prima è Tessa Thompson, che potrebbe fare un'apparizione nei panni di Valkyrie. L'immagine della Thompson compare a fianco di membri del cast noti tra cui Brie Larson, Iman Vellani e Zawe Ashton. Un altro volto inaspettato è quello di Lashana Lynch, che potrebbe dunque tornare nel ruolo di Maria Rambeau in qualche modo dopo Captain Marvel.

In origine, a postare la foto per celebrare il cast di The Marvels è stata Zenobia Shroff, che interpreta Muneeba Khan, madre di Kamala Khan nella serie Ms. Marvel. Per il troppo entusiasmo, l'attrice ha pubblicato su Instagram una foto del cast del film rivelando inavvertitamente più del dovuto.

Finora, la trama di The Marvels è completamente sconosciuta, ma è statop anticipato in precedenza che la Carol Danvers/Captain Marvel di Brie Larson sarrà stata affiancata da Teyonah Parris, che riprenderà il suo ruolo di Monica Rambeau, e Iman Vellani, che interpreterà Kamala Khan/Ms. Marvel, personaggio protagonista della prossima serie Disney+ con lo stesso nome. Inoltre, Zawe Ashton si è unita al cast in veste di villain e Park Seo-Joon è stato aggiunto alla lista in un ruolo non rivelato. Infine, c'è l'onnipresente Samuel L. Jackson che torna nei panni di Nick Fury; prossimamente il personaggio sarà al centro della serie Disney+ Secret Invasion.

The Marvels arriverà nei cinema il 13 febbraio 2023.