The Marvels: a Tropea le riprese del film con Brie Larson

Sarà l'Italia (Tropea) a far da sfondo ad alcune scene di The Marvels, il film in cui Brie Larson tornerà ad interpretare Carol Danvers, in uscita nel 2022.

Le riprese di The Marvels, il nuovo film su Captain Marvel con Brie Larson, si spostano in Italia. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Tropea, il quale ha fatto sapere che le scene nella città calabrese saranno girate entro fine agosto 2021.

Quando manca più di un anno all'uscita di The Marvels, continuano ad emergere interessanti dettagli relativi al film in cui Brie Larson tornerà ad interpretare Carol Danvers. Questa settimana, ad esempio, è stato annunciato che una parte delle riprese del film si terranno in Italia. La città prescelta è quella di Tropea e la notizia è stata condivisa proprio dal sindaco Giovanni Macrì. "I Marvel Studios a Tropea per girare una scena del loro prossimo film", si legge nel post pubblicato su Facebook. Macrì aggiunge: "Si tratta del sequel di Captain Marvel: nel cast, insieme a Brie Larson, troveremo Iman Vellani, Kamala Khan e Teyonah Parris. Alla regia ci sarà Nia DaCosta che avrà a disposizione una sceneggiatura firmata da Megan McDonnell, membro del team creativo della serie Disney+ WandaVision". Il sindaco di Tropea ha quindi annunciato che i sopralluoghi per le riprese sono già in corso ed il primo ciak è previsto per il 27 agosto.

Ricordiamo che l'uscita al cinema di The Marvels è fissata per novembre 2022. Il sequel di Captain Marvel diretto da Nia DaCosta vanterà anche la presenza dell'ex Direttore dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury, che era stato parte integrante del primo film con protagonista Brie Larson nei panni di Carol Danvers. Teyonah Parris riprenderà invece il ruolo di Monica Rambeau, l'agente SWORD visto anche in WandaVision. Il resto delle riprese del film si sono tenute a Londra.

In un'intervista recente, Teyonah Parris ha parlato di The Marvels e del sul suo coinvolgimento, anticipando che il sequel esplorerà la relazione tra Monica e Carol Danvers, una relazione che si è un po' raffreddata nel corso degli anni: "È stato fantastico con WandaVision vedere Monica crescere, non la vediamo da più di 20 anni, o comunque molti, e vedere come pian piano viene rivelato quello che è stata la sua vita è stato bello. E così, Carol Danvers faceva parte della sua esistenza quando l'abbiamo vista l'ultima volta da bambina, e vedere che c'è ancora qualcosa tra loro è molto eccitante".