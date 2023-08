The Marvels, la produttrice conferma la connessione con Hawkeye

The Marvels, sequel di Captain Marvel, avrà un'inaspettata connessione con la serie Hawkeye di Disney+. A confermarlo è la produttrice Mary Livanos in un'intervista concessa a Total Film Magazine parlando a proposito del personaggio di Ms. Marvel (Iman Vellani) e del suo rapporto con la supereroina che idolatra sin da piccola, Captain Marvel (Brie Larson). Livanos ha paragonato il rapporto tra Ms. Marvel e Carol Danvers a quello che si sviluppa tra Clint Barton e Kate Bishop nella serie, confermando che c'è una connessione per quanto riguarda il tema della mitizzazione degli eroi.

L'autrice ha spiegato che differentemente da come si possa pensare, gli eroi non possono risolvere qualsiasi problema e, in The Marvels, si potrà imparare che questi idoli, a volte, possono anche peggiorare le cose. Nel film si vedrà Captain Marvel "attraverso gli occhi di Ms. Marvel" mentre affronta le conseguenze delle sue azioni e l'eroina di Iman Vellani imparerà a conoscere Captain Marvel non più come un idolo impeccabile ma nelle sue debolezze umane.

"La piccola Ms. Marvel ha questa visione ideale di Carol Danvers, vederla smontata, conoscere la sua eroina per quello che in realtà è stata una decostruzione interessante che ci ha davvero scaldato il cuore" ha detto la produttrice. Il rapporto tra Kamala e il suo idolo è simile a quello tra Kate Bishop e Occhio di Falco, perché anche la Kate Bishop di Hailee Steinfeld, come disse del suo personaggio tempo fa, ha un rapporto diverso da quello di un fan che idoltra il suo idolo, essendo loro legati da una connessione umana più profonda che gli permette di vedere qualcosa di più del supereroe che tutti idolatrano.

The Marvels e Ms. Marvel

Si dice che Ms. Marvel sia un tassello fondamentale dell'intera saga del Multiverso, il che significa che la sua prossima avventura in questo film sarà un pezzo fondamentale del puzzle a cui prestare attenzione quando Captain Marvel tornerà sotto i riflettori. Già del resto si parla di come gli eventi del film possano avere impatto sul futuro del MCU e sui prossimi film degli Avengers. Nel frattempola regista avrebbe già delle idee per il sequel. The Marvels debutterà nelle sale il 10 novembre.