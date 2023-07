Secret Invasion: confermata una connessione chiave con The Marvels

Ali Selim ha rivelato che ci sarà un collegamento importante tra la serie Secret Invasion e l'attesissimo film in uscita The Marvels.

The Marvels, la cui uscita è prevista per l'8 novembre, sarà un sequel di Captain Marvel del 2019 in cui figureranno Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris). Ali Selim ha appena confermato che c'è una connessione diretta tra Secret Invasion e il nuovo film diretto da Nia DaCosta.

Attualmente Samuel L. Jackson sta interpretando il leggendario Nick Fury nella serie targata Disney+ e da svariati mesi i fan si stanno interrogando sul modo in cui lo show sarebbe stato collegato a The Marvels, considerando che il personaggio di Fury compare in entrambi i progetti.

Secret Invasion: Cobie Smulders e Samuel L. Jackson in una scena della serie Marvel

Ali Selim, regista di Secret Invasion, è stato recentemente intervistato da The Hollywood Reporter e durante la conversazione il giornalista gli ha chiesto se avesse dovuto comunicare con il team di The Marvels per quanto concerne il personaggio di Nick Fury.

Selim ha semplicemente risposto: "La risposta è sì", e ha spiegato che le conversazioni non sono state complicate: "È solo una questione di 'Dove lo volete? Qui? Ottimo.' E quindi scriviamo sulla base di quello. Questo tipo di cose sono molto semplici perché non dipendono da me."