The Marvels: due camei svelano due importanti storyline [SPOILER]

I due camei in The Marvels potrebbero introdurre due importanti storyline future, una riguardante i Giovani Vendicatori e l'altra il franchise degli X-Men. I camei sono presenti in due scene, una a fine film e l'altra in una clip post-credit.

Nella prima scena post-credit, si vede Monica Rambeau (Teyonah Parris) che, per riparare l'enorme buco nel tessuto dello spazio-tempo creato dalla villain Dar-Benn, si ritrova intrappolata in un'altra dimensione. Monica si risveglia in una struttura medica e si trova faccia a faccia con una versione alternativa della sua defunta madre Maria Rambeau (Lashana Lynch). La Maria di questo universo non riconosce la figlia ed è vestita con il costume di Binary, che nei fumetti è alter-ego di Carol Danvers, e ha combattuto al fianco degli X-Men.

È qui che subentra il cameo di Kelsey Grammer nei panni del Dr. Hank McCoy, alias Bestia, il mutante peloso e blu che Grammer ha interpretato per la prima volta in X-Men: Conflitto Finale del 2006. L'apparizione di Bestia segna il secondo cross-over degli X-Men nell'MCU, dopo il cameo di Patrick Stewart nel ruolo del Prof. Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. In The Marvels, Bestia nomina Charles e conclude che Monica proviene da una realtà parallela alla loro. Monica è quindi intrappolata in un universo in cui esistono gli X-Men, e questo potrebbe rendere il definitivo arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe sempre più vicino.

The Marvels: Iman Vellani in una foto del film

I giovani vendicatori

Il secondo cameo avviene alla fine del film, prima dei titoli di coda. Ms. Marvel va a cercare Kate Bishop (Hailee Steinfeld), introdotta già in Hawkeye del 2021 per invitarla ad unirsi a una squadra nascente che includerebbe anche la figlia di Ant-Man, Cassie Lang (Kathryn Newton) - apparsa in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La scena potrebbe suggerire che un film o una serie sui Giovani Vendicatori presenti nei fumetti potrebbero diventare presto realtà.

Tra i personaggi già apparsi nell'MCU i candidati ideali per entrare a far parte dei Giovani vendicatori potrebbero essere ad esempio: America Chavez (Xochitl Gomez di Doctor Strange nel Multiverso della Follia), Ironheart (Dominique Thorne di Black Panther: Wakanda Forever) e Elijah Bradley (Elijah Richardson di The Falcon and the Winter Soldier). Da queste anticipazioni sembra che l'MCU stia dando forma a due importanti storyline future e forse a future squadre.