X-Men, Kevin Feige anticipa i piani futuri sul loro ingresso nell'MCU

Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet durante la premiere di The Marvels, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha anticipato l'arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, che potrebbero arrivare prima del previsto.

"È una questione delicata, ma è davvero emozionante per noi", ha dichiarato Feige. "Gli X-Men sono un concept fantastico e dei personaggi davvero ricchi e fantastici su cui lavorare. L'anno prossimo tornerà la serie animata, di cui siamo molto entusiasti. Per quanto riguarda il live-action... Vedrete presto qualcosa."

In rete è stato appena diffuso un nuovo teaser trailer di The Marvels, film che vedrà Brie Larson nuovamente in azione nei panni di Captain Marvel, e i fan più attenti sembrerebbero aver scovato degli indizi riguardante l'imminente arrivo degli X-Men all'interno dell'MCU. Nel video della durata di 15 secondi, infatti, Monica Rambeau pronuncia le seguenti parole: "C'è una realtà differente che si sta inserendo nella nostra".

Ma l'indizio più grande arriva dalla scritta che compare su schermo, ovvero "Be There For What Comes Next", con la lettera X che lentamente si distacca dalle altre. Negli ultimi giorni si erano diffusi alcuni rumor riguardanti una scena post-credit girata all'ultimo minuto e in molti stanno ipotizzando la presenza di un componente degli X-Men.