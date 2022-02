The Marvels: Brie Larson svela la prima foto dal set del sequel di Captain Marvel

Brie Larson si è rivolta ai social media per celebrare il suo ritorno nei panni di Captain Marvel. ll'attrice ha pubblicato la prima foto dal set del sequel The Marvels, in uscita nel 2023.

In un recente tweet, Brie Larson ha pubblicato una fotografia della sua sedia sul set del nuovo film in preparazione per i Marvel Studios, The Marvels, dando appuntamento ai fan al cinema tra un anno.

The Marvels vedrà il ritorno della vincitrice dell'Oscar Brie Larson mentre riprende il ruolo di Carol Danvers/Captain Marvel, che i fan hanno visto l'ultima volta in Avengers: Endgame. Il sequel sarà diretto da Nia DaCosta (Candyman), da una sceneggiatura di Megan McDonnell.

Insieme a Brie Larson nel sequel ci saranno la star di WandaVision Teyonah Parris nei panni di Monica Rambeau e l'esordiente del Marvel Cinematic Universe Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan/Ms. Marvel, che aa breve avrà la serie a lei dedicata, attualmente in post-produzione, disponibile su Disney+. L'attrice inglese Zawe Ashton è stata scelta per il ruolo dell'antagonista del film e pare che Jude Law possa riprendere il ruolo di Yon-Rogg. Il famoso attore sudcoreano Park Seo-Joon è stato scelto per un personaggio sconosciuto.

Captain Marvel ha fatto il suo debutto nel 2019, incassando oltre 1,1 miliardi di dollari e diventando il quinto film con il maggior incasso di quell'anno negli USA.

L'uscita di The Marvels è attualmente prevista per il 17 febbraio 2023.