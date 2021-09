Brie Larson: lo strano outfit da escursionismo di Captain Marvel è virale (FOTO)

Brie Larson ha recentemente pubblicato un post sul suo profilo Twitter che è diventato immediatamente virale a causa del peculiare outfit da escursionismo scelto della star hollywoodiana. L'attrice si sta attualmente preparando per The Marvels, l'attesissimo sequel di Captain Marvel, che sarà diretto dalla regista di Candyman Nia DaCosta.

La Larson è piuttosto attiva sui social media e di recente ha pubblicato una serie di post interessanti su Twitter, l'ultimo dei quali, dopo aver totalizzato più di 60.000 Mi piace in poche ore, sta facendo scalpore online a causa di un outfit da escursionismo piuttosto epico.

"Ti imbatti in me mentre faccio escursionismo con questo outfit. Che cosa fai?", Ha scritto l'attrice nella didascalia del post. Inutile dire che il tweet della Larson ha ottenuto una lunga serie di risposte esilaranti che vanno dalle battute sull'aspetto alla preoccupazione per il suo benessere.

"Ti chiedo una missione secondaria, come in un videogame", ha scherzato un fan. "Ti offro uno spray per insetti e una crema solare", ha risposto un altro, mentre un ragazzo con un profilo piuttosto bizzarro ha scritto: "Se ti incontrassi durante un'escursione, ti scambierei per un mio compagno di caccia e, di conseguenza, ti chiederei se vuoi unirti a me."