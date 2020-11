The Mandalorian 3: Sophie Thatcher in trattative per la terza stagione?

La seconda stagione di The Mandalorian è attualmente in corso sulla piattaforma Disney+, ma già si parla del futuro con con i primi rumor sulla stagione 3 e il possibile arrivo della new entry Sophie Thatcher nel cast.

The Mandalorian 2: i protagonisti in una scena

Deadline riporta, infatti, che Sophie Thatcher sarebbe pronta per un ruolo in The Mandalorian che però, al momento, non è stato specificato. Tuttavia, non è chiaro se si unirà alla terza stagione, non ancora confermata, o a un eventuale spin-off dello show creato da Jon Favreau, o addirittura a entrambe. L'attrice è relativamente sconosciuta al grande pubblico, che ha avuto modo di vederla in When the Street Lights Go On e Chicago Med, ma non ancora in grandi produzioni del genere.

The Mandalorian 2: una foto di scena

Si sa ancora davvero poco del futuro di The Mandalorian, anche se le voci su eventuali spin-off circolano da febbraio 2020, quando Robert Iger affermò che ci poteva essere la possibilità di espandere l'universo di questi personaggi. Una di queste serie spin-off potrebbe essere incentrata su Cara Dune (Gina Carano), ex soldato d'assalto della ribellione e amica di Mando e Baby Yoda, ma questa al momento è solo una supposizione. Di recente la terza stagione di The Mandalorian sarebbe stata inseritas in una lista pubblicata dal magazine specializzato Production Weekly sotto il titolo provvisorio di Buccaneer, alimentando la curiosità dei fan.

Prima di questi ipotetici progetti, tuttavia, su Disney+ farà il suo debutto la tanto attesa serie su Obi-Wan Kenobi e un prequel di Rogue One: A Star Wars Story con Diego Luna nei panni di Cassian Andor.

Intanto, la seconda stagione di The Mandalorian riprende con il protagonista Mando (Pedro Pascal) che cerca il pianeta natale di Baby Yoda e lo protegge dalle forze che vorrebbero fargli del male, tra cui Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Qui trovate la recensione del primo episodio di The Mandalorian 2. La nuova stagione ha già visto il debutto di diversi amati personaggi di Star Wars, tra cui Boba Fett di Temuera Morrison e Cobb Vanth di Timothy Olyphant. Altri volti familiari che dovrebbero apparire includono Ahsoka Tano di Rosario Dawson e Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff.