The Mandalorian, nel settimo episodio compare un personaggio di una specie molto amata

Per i fan non ci sono dubbi, il personaggio che si è visto di sfuggita nella settima puntata di The Mandalorian, appartiene a una specie molto popolare nella saga di Star Wars, visto che è identico a Darth Maul, il leggendario Sith comparso per la prima volta in Star Wars ep I - La minaccia fantasma. Non si tratta ovviamente dello stesso personaggio, ma uno che fa parte della sua specie, i Zabrak.

Lo si può notare nella scena in cui Cara Dune sta combattendo nell'arena e lo affronta. Per gli appassionati del mondo di Star Wars, questa nuova sorpresa in The Mandalorian è l'ennesimo regalo e omaggio alla saga 'maggiore' ed è stato particolarmente apprezzato. Darth Maul rimane una delle cose migliori presenti nel primo capitolo della trilogia prequel, un Sith micidiale e allo stesso tempo fascinoso, grazie all'uso di una spada laser a doppia lama letale, di cui ne farà le spese Qui-Gon Jinn, il maestro di Obi-Wan Kenobi.

Ora non resta che aspettare quali altre novità possano arrivare da questa serie che, diversamente da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, è riuscita ad accontentare tutti quanti, diventando uno dei migliori progetti legati all'epopea e al mondo di Star Wars degli ultimi anni.

