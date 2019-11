The Mandalorian, la serie tv Disney+ potrebbe diventare un film

The Mandalorian, serie tv in onda sulla piattaforma streaming Disney+, potrebbe diventare un vero e proprio film, come dichiara il co-chairman di Disney, Alan Horn.

The Mandalorian: un'immagine della serie

Dopo il lancio di Disney+, The Mandalorian, prima serie TV in live-action di Star Wars, sembra aver ricevuto un gran successo di pubblico e, forse, in futuro potremmo vedere un film dedicato sul grande schermo. Alan Horn ha spiegato che il famoso cacciatore di taglie potrebbe approdare al cinema: "The Mandalorian sta già dimostrando di essere una grande cosa, quindi se la serie si rivelerà così avvincente da richiedere una versione cinematografica, un film di due ore o altro, ok"

Essendo già stata annunciata una seconda stagione, se questo progetto che vedrebbe The Mandalorian al cinema si avverasse non sarebbe a breve, visto che la serie tv è appena uscita e la seconda stagione potrebbe arrivare tra almeno un anno.

Qui trovate le nostre prime impressioni su The Mandalorian, serie tv ambientata dopo la caduta dell'Impero e prima dell'emergere del Primo Ordine. Nello show, il pubblico seguirà le vicende di un pistolero solitario nell'Orlo Esterno della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.

La serie tv è stata girata con un budget di circa 100 milioni di dollari, scritta e diretta da Jon Favreau, composta da 8 episodi per la prima stagione. The Mandalorian è stata prodotta dal suo regista insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Dave Filoni ha diretto il primo episodio. A lui si uniranno Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi.