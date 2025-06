L’incubo di Maggie su Rai 2: trama, cast e curiosità sul thriller di stasera del ciclo 'Nel Segno del Giallo'

Quando dire "no" diventa pericoloso. Stasera 28 giugno su Rai 2, una giovane baby-sitter deve affrontare un incubo fatto di stalking, menzogne e paura in un thriller dove niente è come sembra.

Appuntamento da non perdere per gli amanti del genere thriller: stasera, sabato 28 giugno alle 21.20 su Rai 2, per il ciclo Nel segno del giallo, arriva in prima visione assoluta il film L'incubo di Maggie, un avvincente thriller psicologico diretto da Brittany Underwood. A seguire la seconda puntata di Nella mente di Narciso con Roberta Bruzzone incentrato sull'omicidio di Sarah Scazzi.

La trama

Maggie è una giovane ragazza alla pari che lavora come baby-sitter per una delle famiglie più influenti e rispettate della città. Tuttavia, la sua vita tranquilla cambia radicalmente quando comunica ai suoi datori di lavoro la decisione di lasciare il posto per concludere il master. La reazione della famiglia è scioccante, soprattutto da parte del padre, Frederick, che dopo aver tentato di approfittarsi di lei, la caccia di casa in malo modo.

Da quel momento, per Maggie inizia un vero e proprio incubo: una misteriosa berlina rossa la segue ovunque, qualcuno cerca persino di investirla e ogni possibilità lavorativa le viene improvvisamente preclusa. Isolata, minacciata e vittima di una campagna di diffamazione, Maggie lotta con tutte le sue forze per difendere la propria reputazione e scoprire chi si nasconde dietro a tutto questo. Sotto la facciata dell'apparente perfezione dei suoi ex datori di lavoro, infatti, si cela una rete di potere e manipolazione pronta a tutto pur di zittirla.

L'incubo di Maggie: un frame del film

Il cast

Nel ruolo della protagonista troviamo Kate Watson, affiancata da Emary Simon e Matthew Pohlkamp, già volto di numerosi thriller americani. Curiosamente, Kate Watson ed Emary Simon recitano insieme per la seconda volta, dopo aver condiviso il set del film Fatal Memory, noto anche come Deadly Infidelity.

Nicolette Langley - Maggie

- Maggie Matthew Pohlkamp - Frederick

- Frederick Kate Watson - Kristen

- Kristen Alex Trumble - Hayes

- Hayes Harlow Bleu - Kaeden

- Kaeden Cruz Rosstedt - Kohen

- Kohen Emary Simon - Hannah

- Hannah Jesus Ruiz - Capo sceriffo

- Capo sceriffo Meredith Thomas - Ruth

- Ruth J.B. Waterman - Milton

- Milton Graham Selden - Motel Manager

- Motel Manager Lisa Cole - Tracy

- Tracy Jeff Rector - Aaron

- Aaron Chloe Oloren - Ashley

- Ashley Anthony Fanelli - Elmer

- Elmer Carlos Enrique Escarcega - (Vice-sceriffo)

Principali curiosità

Il film è stato realizzato con il titolo originale Dangerous Snow Day , che ha suscitato qualche ironia tra gli spettatori americani: nonostante il riferimento alla neve, questa compare solo brevemente verso la fine della pellicola.

Anche se la storia si sviluppa durante le festività natalizie, c'è un curioso errore di continuità: in una scena il cellulare di Maggie mostra chiaramente la data 22 ottobre .

La regista, Brittany Underwood , è conosciuta per aver diretto diversi thriller di successo trasmessi dal circuito Lifetime negli Stati Uniti.

L'ambientazione è volutamente rassicurante, con quartieri residenziali ordinati e case perfette, che creano un forte contrasto con l'atmosfera di tensione e paranoia che cresce minuto dopo minuto.

Quando e dove vederlo

L'incubo di Maggie va in onda stasera sabato 28 giugno alle 21.20 su Rai 2, nell'ambito del ciclo Nel segno del giallo, che da oltre trent'anni propone film all'insegna del mistero, del brivido e della suspense. Il film è disponibile in live streaming su RaiPlay dove è possibile vederlo anche nella sezione On Demand