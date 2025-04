Probabilmente, in questo momento nessuno tra gli attori di Hollywood è più benvoluto di Pedro Pascal. L'interprete sta vivendo un momento d'oro. È in tv con la seconda stagione di The Last of Us, sarà al Festival di Cannes con Eddington, il nuovo film di Ari Aster, è diventato virale ballando nello spot realizzato da Spike Jonze per Apple e presto lo vedremo nel ruolo di Mr. Fantastic in I Fantastici Quattro - Gli inizi.

Pedro Pascal e Sigourey Weaver alla Star Wars Celebration 2025

Impegnatissimo, Pascal ha però trovato il tempo di andare a Tokyo per la Star Wars Celebration 2025, in cui è stata annunciata la data di uscita di The Mandalorian & Grogu, film che continua la storia della serie The Mandalorian. A dirigere è Jon Favreau, Dave Filoni veglia su tutti, e al cast si aggiunge Sigourney Weaver, nel ruolo di una pilota ribelle.

Vedremo il film l'anno prossimo: il 22 maggio 2026. Non si sa ancora molto della trama, ma dalle immagini che abbiamo potuto vedere in Giappone il film sembra molto interessante. E, se ve lo state domandando, sì, vedremo di nuovo il volto di Pascal. Il suo Din Djarin si toglierà l'elmo. Abbiamo incontrato l'attore proprio a Tokyo, dove ci ha parlato del rapporto con Grogu, che per lui ormai è un simbolo di amore e curiosità.

The Mandalorian & Grogu: intervista a Pedro Pascal

Il rapporto tra Mando è Grogu rimane centrale anche nel film: da quanto abbiamo potuto capire da footage e interviste, il personaggio di Sigourney Weaver, che dovrebbe chiamarsi Colonnello Bishop (con un chiaro riferimento ad Alien), è un membro dell'Alleanza Ribelle e decide di affidare una missione proprio a Din Djarin. Quando conosce Grogu, lei diventa una mentore per il piccolo in grado di usare la forza.



Proprio questa capacità di entrare in empatia con le persone è ciò che Pascal ama di più di Grogu: "Ciò che amo di più è che Grogu abbia conquistato i cuori di tutto il mondo. Prima di tutto perché è davvero carino e poi perché, come dicevo, è il simbolo della nostra innocenza e saggezza. È espressione di curiosità e amore. Queste sono due cose che dovremmo sempre ricordare e usare come guida. È il motivo per cui amiamo film come questi. È bello vedere qualcuno come Din Djarin, che già dalla silhouette è molto duro, ammorbidirsi grazie all'amore per questo bambino. È una dinamica bellissima".

Il rapporto tra Mando e Grogu

Grogu è ancora un personaggio molto misterioso, di cui speriamo di scoprire qualcosa in più proprio grazie al film di Favreau. Come dice l'attore però, certamente sappiamo che ha cambiato moltissimo Mando: "Un personaggio come il Mandaloriano, che è un lupo solitario indurito dalla vita, dalla bussola morale grigia, di solito fa qualsiasi cosa, indipendentemente da chi la chieda: l'importante è che il prezzo sia giusto. E all'improvviso questa creatura, che rappresenta allo stesso tempo l'innocenza e la saggezza, gli fa ritrovare la sua umanità. Gli insegna cosa sia giusto e cosa sbagliato".

Mando e Grogu

"E, soprattutto, a difendere chi è vulnerabile. Personalmente, anche nella vita per me questo è il principio più importante: difendere e proteggere chi ne ha bisogno. Specialmente se sono una minoranza, o un gruppo in pericolo, o minacciato. Tutti meritano di essere protetti. E questa storia racconta proprio questo. Sono onorato di farne parte".

La speranza secondo Pedro Pascal

Il tema della speranza è una costante nella saga di Star Wars: dalla principessa Leia che manda un messaggio a Obi-Wan Kenobi alla seconda stagione di Andor, in cui si dice che le ribellioni sono basate sulla speranza. Ma in tempi così bui come questi che stiamo vivendo, come si fa ad avere speranza?

Pedro Pascal nello spot di Spike Jonze

Pascal: "Dobbiamo sempre avere speranza. Non possiamo assolutamente perderla. Anche essere qui, in una celebrazione come questa, che rende omaggio a una storia e al godersela insieme, ci ricorda che siamo tutti diversi, sto parlando con persone di tutto il mondo, ma amiamo le stesse cose. Istintivamente non c'è niente che non faremmo l'uno per l'altro. È un perfetto esempio di ciò che è la realtà. Gli esseri umani sono in grado di vivere insieme. Tutto ciò che dice il contrario è una bugia".