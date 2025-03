Star Wars, Giancarlo Esposito parla del possibile futuro di Moff Gideon: "Penso ritornerà"

Giancarlo Esposito è tornato a parlare della possibilità di interpretare nuovamente Moff Gideon in prossimi progetti della saga di Star Wars.

L'attore ha avuto la parte del villain nella serie The Mandalorian fin dalla prima stagione approdata sugli schermi di Disney+ nel 2019.

Il futuro di Moff Gideon

In un'intervista rilasciata al magazine Empire, Giancarlo Esposito ha spiegato che sarebbe felice di riprendere la parte di Moff Gideon.

Non proseguite con la lettura se non avete concluso la visione della terza stagione di The Mandalorian e non volete anticipazioni .

Esposito nella serie Disney+

La storia del villain sembra essersi conclusa dopo la rivelazione che Gideon stava cercando di creare dei cloni di sé stesso in grado di usare la Forza pur di ottenere il potere, ma un'esplosione sembra averli distrutti e aver coinvolto proprio il nemico di Mando e dei suoi alleati, che ha quindi perso la vita.

Esposito ha dichiarato che, nonostante nella serie sembra essere stata scritta la parola fine sulla storia di Moff Gideon, potrebbe comunque interpretare di nuovo il personaggio: "C'è un importante film in arrivo che si concentrerà su Mando e il Bambino. Non posso dire che accadrà in quell'occasione. Ma spero di poter essere in grado di ritornare nel franchise perché penso ci sia ancora della strada da percorrere per Moff Gideon".

Perché Esposito ama Moff Gideon

La star di Breaking Bad ha inoltre spiegato perché apprezza il personaggio: "Moff Gideon, per me, era in fondo quel ragazzino che non ha mai avuto potere, che veniva sempre interrogato sul colore della sua pelle. 'Sei bianco? Sei nero? I tuoi capelli sono un po' ricci?'. E poi ha assunto questa posizione per me, in cui era alla fine il potere, non solo grazie alla sua fisicità, ma anche grazie al suo cervello. Il modo in cui parlava e tutto il resto che sono stato in grado di creare in un modo così potente, mi hanno dato il potere di controllare il caos intorno a me".