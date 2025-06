L'estate dei segreti perduti: un colpo di scena scatena le proteste degli spettatori

Un particolare della nuova serie campione di visualizzazioni in streaming su Prime Video non sarebbe andato giù agli spettatori

L'estate dei segreti perduti è recentemente approdato su Prime Video e, sebbene la serie abbia ricevuto una risposta positiva da parte degli spettatori, i fan si sono riversati sui social media per discutere del colpo di scena scioccante della storia. Attenzione: vi consigliamo di non proseguire nella lettura se non volete incappare in importanti spoiler.

La storia segue Cadence Sinclair Eastman, un'adolescente incredibilmente ricca che trascorre ogni estate con i cugini e i loro amici sull'isola privata del nonno nel New England. Dopo un misterioso incidente che Cadence fatica a ricordare, la sua estate diventa improvvisamente molto diversa da quelle precedenti.

Nella serie si scopre che i cugini di Cadence, Johnny e Mirren, e il suo fidanzato, Gat, sono rimasti uccisi nell'incendio della casa da loro stessi appiccato. Cadence era l'unica sopravvissuta quando le cose sono andate terribilmente male. Per tutta l'estate Cadence non ha fatto altro che trascorrere del tempo da sola, accompagnata dai fantasmi della sua famiglia, che in realtà non sono mai stati presenti lì con lei. Su queste pagine, la nostra recensione de L'estate dei segreti perduti.

La reazione degli spettatori al colpo di scena finale

L'Estate Dei Segreti Perduti, il cast in un'immagine

Su X, gli spettatori hanno condiviso i loro pensieri sul sorprendente colpo di scena. Una persona ha scritto: "Pensavo di stare guardando un normale show per adolescenti, ma il finale si è rivelato una montagna russa emotiva", mentre un'altra persona ha aggiunto: "Ho visto L'estate dei segreti perduti senza sapere nulla della storia e mi aspettavo un dramma adolescenziale relativamente leggero... quello che ho ottenuto è un sacco di danni emotivi e la necessità di una seduta di terapia immediata".

L'Estate Dei Segreti Perduti, una scena dal trailer

Una terza persona ha aggiunto: "Nessuno mi ha detto che L'estate dei segreti perduti avesse la trama più devastante che abbia mai visto e sentito in vita mia", mentre un'altra ha postato: "Ho iniziato L'estate dei segreti perduti pensando che sarebbe stato un altro teen drama thriller, ma è finito per essere uno degli show più strazianti sul dolore e sulla rottura del trauma generazionale che abbia mai visto".

Parlando del colpo di scena, l'autrice del romanzo E. Lockhart ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Penso che sia divertente far parte del club di persone che conoscono già una storia. E una cosa che non avrei mai pensato sarebbe successa con L'estate dei segreti perduti, perché è una storia con un grande colpo di scena, è che non avrei mai pensato di avere lettori che la rileggessero più e più volte. La gente viene alle mie presentazioni con post-it e note adesive su tutte le loro copie".