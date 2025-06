Kevin Spacey spunta a sorpresa nel palinsesto RAI: ecco cosa farà l'attore Premio Oscar

Grande sorpresa questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2025/2026, tenutasi a Napoli. Tra le tante novità annunciate per la prossima stagione, una in particolare ha catturato l'attenzione di pubblico e stampa: Kevin Spacey sarà uno dei protagonisti di Minimarket, la nuova sitcom pensata per RaiPlay.

Minimarket con Kevin Spacey

Il progetto porta la firma dell'attore e autore Filippo Laganà e Marco Posani, che vestirà i panni di conduttore e protagonista di questo particolare show ambientato, appunto, in un minimarket. Una scelta che segna un'ulteriore apertura della Rai verso produzioni innovative pensate per il pubblico digitale e, al tempo stesso, rappresenta un ritorno di rilievo sulla scena internazionale per il premio Oscar Kevin Spacey.

Nei giorni scorsi, infatti, Spacey è stato ospite dell'Italian Global Series Festival, dove ha ricevuto il prestigioso Maximo Excellence Award. Durante la cerimonia, l'attore ha voluto esprimere il suo profondo legame con l'Italia e ha colto l'occasione per ringraziare pubblicamente Franco Nero, che anni fa ebbe il coraggio di offrirgli un ruolo quando la sua carriera attraversava un momento particolarmente complesso.

Filippo Laganà

"Non potevo lasciare questo palco senza ringraziare Franco Nero, un incredibile attore e regista che ha avuto il coraggio di darmi lavoro quando pochissimi avrebbero voluto lavorare con me", ha dichiarato Spacey visibilmente emozionato. "Quel gesto mi ha restituito fiducia in un momento in cui era facile perdere tutto".

La sitcom Minimarket si preannuncia quindi come uno dei titoli più attesi della nuova stagione di RaiPlay, un progetto che unisce il talento italiano di Laganà e la caratura internazionale di Spacey, confermando la volontà della Rai di puntare su produzioni originali, innovative e capaci di parlare a un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Trama

Un piccolo minimarket nel cuore di Roma, aperto solo di sera e situato proprio di fronte alla sede Rai, fa da sfondo a una sitcom popolata da personaggi fuori dagli schemi e situazioni surreali. Tra scaffali disordinati e prodotti accatastati senza criterio, si muove Desh Bandara, il proprietario burbero e pragmatico originario dello Sri Lanka, che ha trasformato il negozio in una vera e propria roccaforte della sopravvivenza.

Accanto a lui c'è Manlio, un giovane italiano laureato in giurisprudenza che però della carriera legale non vuole sapere nulla. Il suo sogno è un altro: fare spettacolo, recitare, condurre, diventare qualcuno... ma per ora si limita a vendere lenticchie e yogurt. A complicare le cose ci pensa Achalà, figlia di Desh, influencer sotto copertura e fidanzata segreta di Manlio. Tutto questo succede a due passi dalla Rai, dove vip, artisti e sogni di gloria passano continuamente. E se un giorno uno di loro entrasse per caso nel minimarket? Per Manlio potrebbe essere l'occasione della vita... o l'ennesima figuraccia davanti allo scaffale dei detersivi.

Altre serie in arrivo su Raiplay