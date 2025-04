The Mandalorian: Jon Favreau svela che è ancora presto per parlare di una possibile stagione 4

Nel maggio 2026 arriverà nelle sale cinematografiche The Mandalorian & Grogu, film che continuerà la serie dopo la stagione 3, e il regista ha parlato del futuro dei personaggi.

Il film The Mandalorian & Grogu arriverà sugli schermi americani il 22 maggio 2026 e Jon Favreau, che ne sarà il regista, ha risposto a una domanda sull'eventuale stagione 4 della serie con star Pedro Pascal.

Disney+ aveva infatti annunciato lo sviluppo del quarto capitolo della storia nel febbraio 2024, tuttavia non ci sono poi stati ulteriori aggiornamenti.

Il futuro dello show

Sul red carpet della Star Wars Celebration 2025, Jon Favreau ha parlato dei suoi progetti dopo The Mandalorian & Grogu.

Il filmmaker, intervistato da Collider, ha spiegato: "Attualmente mi sto concentrando sul lungometraggio perché abbiamo ancora un altro anno della storia. Si scopre così tanto mentre si fa il montaggio di un film e ci si lavora con gli effetti speciali. Ora siamo realmente focalizzati sulla storia per il grande schermo che sta per arrivare".

Una foto di The Mandalorian

I fan sembra dovranno quindi attendere a lungo prima di scoprire se verrà realmente realizzata la quarta stagione della serie targata Disney+.

Favreau ha inoltre parlato del lavoro compiuto sul set visto che il film è girato in formato IMAX: "Abbiamo realizzato dei test e abbiamo controllato cosa ha un aspetto molto bello in IMAX... Molte delle scene nello spazio sembravano grandiose e abbiamo costruito molti set di dimensioni maggiori per sfruttare realmente l'opportunità".

Un film che non si rivolge solo ai fan

Jon ha sottolineato: "Molte persone conoscono questi personaggi anche se non hanno visto lo show. Non si tratta solo del fatto che ci sono persone che hanno visto la serie e persone che non conoscono i personaggi, ci sono molte situazioni diverse. Vogliamo premiare le persone che ci stanno seguendo fin dall'inizio, ma anche accogliere nuovi spettatori".

I fan si possono inoltre attendere varie sorprese: il regista ha ribadito che stanno cercando di mantenere il segreto per quanto riguarda alcuni elementi della storia, come accaduto proprio in occasione del debutto di The Mandalorian sulla piattaforma di streaming. Nessuno, infatti, si attendeva l'apparizione di Baby Yoda, che poi si è scoperto chiamarsi Grogu, al termine del primo episodio.