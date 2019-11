The Mandalorian: Pedro Pascal ha inavvertitamente svelato il nome del suo personaggio?

Pedro Pascal potrebbe aver rivelato il nome del protagonista di The Mandalorian durante una videointervista per ScreenSlam.

Il protagonista di The Mandalorian, Pedro Pascal, potrebbe essersi lasciato sfuggire il nome del suo personaggio nella serie tv Disney+. Uno dei misteri che circondano lo spin-off ambientato nell'universo espanso di Star Wars sarebbe stato inavvertitamente risolto.

Pedro Pascal**, interprete del laconico cacciatore di teste protagonista della serie The Mandalorian si sarebbe lasciato sfuggire il nome del personaggio nel corso di una videointervista per ScreenSlam. Avvertiamo i lettori che da qui in avanti ci saranno degli spoiler .

In base a quanto ha raccontato Pedro Pascal in occasione del rilascio di The Mandalorian, il suo nome dovrebbe essere Den Jarin o Din Jarren, a seconda di come verrà pronunciato e non ha, al momento, nessun collegamento con tutto ciò che fino ad ora conosciamo sul mondo nato dall'idea di George Lucas, il quale poi si è esteso in maniera tale da comprendere vicende e personaggi che vivono parallelamente al racconto principale. In particolare, gli eventi di The Mandalorian sono ambientati in un'epoca compresa tra Il ritorno dello Jedi e Star Wars: Il risveglio della forza. Un'epoca apparentemente pacifica, ma in realtà foriera di incognite. L'impero è caduto e un mondo nuovo deve ricostituirsi. La galassia è in fondo una terra di frontiera ora, come lo era il vecchio e selvaggio West dei pionieri americani dell'Ottocento. Non a caso, The Mandalorian attinge a piene mani a questo genere di narrazione e il Mandaloriano è un bounty killer di poche parole e molti fatti. Tutto armi in pugno, che sono "la mia religione".

Ed è proprio così che Pascal lo dipinge mentre viene intervistato: "È un pistolero solitario, iconico, imperfetto, misterioso e solitario che si rifà al meglio dei film sui samurai e dei western. Parlando con Jon (Favreau ndr.), ho chiesto che cosa avrei dovuto guardare per prepararmi. So che adora i film e pure io li adoro. 'Cosa vorresti che guardassi?' gli ho chiesto. Mi ha detto Sergio Leone e La sfida del samurai di Akira Kurosawa. Lui è molto samurai, come Clint (Eastwood ndr.) e me".

Il lavoro nella costruzione del personaggio non è stato semplice, ma non per questo è stato meno stimolante. In merito Pedro Pascal aggiunge infatti: "Ho adorato l'opportunità di poterlo rendere il più umano e accessibile possibile; il che è strano a dirsi perché è difficile raggiungere questo risultato visto che è coperto da un'armatura dalla testa ai piedi. Ma sono dell'idea che sia possibile identificarsi con lui: siamo tutti ricoperti da una nostra armatura e siamo terrorizzati anche noi dal dovercela togliere, ed è questo aspetto del personaggio che ci permette di poterlo seguire".

Attualmente The Mandalorian è visibile negli Usa, in Canada e nei Paesi Bassi. Il finale di stagione è fissato per il 27 dicembre, poche settimane dopo l'arrivo nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.