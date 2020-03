The Mandalorian: Jamie Lee Curtis nel cast della stagione 2?

La diva Jamie Lee Curtis sarebbe stata avvistata più volte nel paraggi del set di The Mandalorian, per lei un ruolo a sorpresa nella seconda stagione?

Secondo alcuni rumor, la diva Jamie Lee Curtis potrebbe comparire nella seconda stagione della serie Disney+ The Mandalorian. Le riprese dei nuovi episodi sarebbero terminate e lo show potrebbe fare ritorno in autunno con qualche sorpresa nel cast.

The Mandalorian: un'immagine della prima puntata

La prima stagione di The Mandalorian ha riscosso un enorme successo trasformandosi in un instant classic. Le avventure del solitario cacciatore di taglie Mandaloriano noto come Din Djarin e del tenero Baby Yoda hanno rapito il cuore del pubblico garantendo il successo dello show che espande l'universo di Star Wars. La serie, ambientata dopo la caduta dell'Impero Galattico, si è conclusa con un cliffhanger, con Moff Gideon sulle tracce di Mando e Baby Yoda.

Qualche settimana fa è stato annunciato l'arrivo nei nuovi episodi di Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, scelta questa che ha lasciato perplessi alcuni fan di The Mandalorian, e di Michael Biehn nel ruolo di un cacciatore di taglie. A loro si aggiungerebbe adesso la star Jamie Lee Curtis in un ruolo per adesso top secret.

Come riporta Making Star Wars, James Lee Curtis sarebbe stata avvistata sul set di The Mandalorian svariate volte nell'arco di due-tre giorni giorni. Dal momento, però, che Avatar 2 è in lavorazione nello stesso posto è possibile che l'attrice fosse lì per partecipare al film di James Cameron. Per adesso restiamo in attesa di conferme.