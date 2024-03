The Mandalorian, perché Djn Djarin è tornato a indossare l'elmo nella stagione 3?

Molti fan non vedevano l'ora di vedere il volto di Din Djarin dopo che si era tolto l'elmo nella seconda stagione di The Mandalorian, ma uno degli stuntmen del personaggio, Brendan Wayne, ha spiegato che in realtà è un bene che l'abbia tenuto.

Anche se ci sono delle scappatoie che hanno permesso a Din di togliersi l'elmo, il motivo per cui lo ha fatto alla fine della seconda stagione di The Mandalorian avrebbe dovuto significare che non avrebbe mai potuto rimetterselo. Ciò ha reso ancora più importante la decisione di dire addio a Grogu faccia a faccia, ma alla fine ha rimesso l'elmetto.

Grogu e ił Mandaloriano

Una lettera d'amore per Grogu

Parlando in esclusiva con Screen Rant, Wayne ha spiegato che la decisione di Din di rimettersi l'elmo dopo aver salutato Grogu è stato un atto d'amore, e che toglierlo avrebbe sminuito quel momento.

"Per rispondere brevemente alla tua domanda, se avesse continuato a non mettere l'elmo dopo quel momento, avrebbe sminuito quello che ha fatto quando ha detto addio a Grogu. Quando Grogu alza la mano e gli dice in qualche modo: 'Ehi, togliti l'elmo, voglio vederti', non ha lo stesso significato. È come se gli dicesse 'ti amo', poi senti la tua dolce metà che lo dice a tutti e ti chiedi: che valore ha? Questa era la sua lettera d'amore per lui".

The Mandalorian & Grogu: il film Star Wars avrà un budget sorprendentemente basso

L'addio di Din a Grogu alla fine della seconda stagione di The Mandalorian è stata una dimostrazione dell'amore di Din per Grogu e di quanto fosse disposto a spingersi oltre per lui. Pochissime persone hanno visto il volto di Din, e la maggior parte di loro glielo ha visto fare contro la sua volontà, ma Din ha scelto di mostrarlo a Grogu.

Come ha sottolineato Wayne, lasciare che il resto della galassia vedesse una parte così personale di sé avrebbe reso meno speciale la sua dimostrazione a Grogu, che sarebbe diventato solo una delle tante persone che hanno visto sotto l'elmo il volto di Din. I due personaggi torneranno per The Mandalorian & Grogu, che uscirà prossimamente al cinema.