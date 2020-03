The Mandalorian 2: Rosario Dawson interpreterà Ahsoka Tano

L'attrice Rosario Dawson è entrata a far parte del cast di The Mandalorian 2 con il ruolo dell'amata Ahsoka Tano!

The Mandalorian 2 avrà tra i suoi protagonisti anche Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano, uno dei personaggi più amati dai fan di Star Wars nelle serie animate della saga.

La notizia è stata annunciata dal sito SlashFilm che sostiene di aver confermato l'indiscrezione grazie a due diverse fonti vicine alla produzione, nonostante la Lucasfilm non abbia voluto confermare l'indiscrezione. Nel 2017 un fan aveva chiesto a Rosario Dawson di recitare in un film della saga con la parte di Ashoka Tano e lei aveva risposto sostenendo fosse un'idea fantastica e proponendosi allo studio che, a quanto pare, ora l'ha coinvolta in The Mandalorian.

Ahsoka Tano è apparsa in Star Wars: le guerre dei Cloni ed è un personaggio co-creato da Dave Filoni e George Lucas. Nello show animato è stata un padawan di Anakin Skywalker e ha due spade laser, avendo uno stile di combattimento davvero unico. A doppiare il personaggio è Ashley Eckstein che ha avuto un piccolo cameo anche nel finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quando Rey sente le voci di chi la sta aiutando a usare la Forza contro l'imperatore Palpatine.

The Mandalorian, prodotta in esclusiva per Disney+ da Lucasfilm, è la prima serie live-action di Star Wars e, nei suoi 8 episodi, racconta vicende ambientate dopo la caduta dell'Impero, quando nella galassia si è diffusa l'illegalità. Protagonista è un guerriero solitario che vaga per i lontani confini dello spazio, guadagnandosi da vivere come cacciatore di taglie. A interpretarlo Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos).

La serie è prodotta e scritta da Jon Favreau (già produttore de Il Re Leone e delle saghe di Avengers e Iron Man).

Nel cast anche Gina Carano (Deadpool, Fast and Furious); Carl Weathers (Apollo Creed nella saga di Rocky), Werner Herzog (regista di Aguirre furore di Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, Nosferatue Fitzcarraldo), Nick Nolte (Cape Fear, Il Principe delle maree), Emily Swallow (Supernatural, Le regole del delitto perfetto), Taika Waititi (premio Oscar 2020 per JoJo Rabbit), Giancarlo Esposito (Fa' la cosa giusta, Breaking Bad) e Omid Abtahi (24, Homeland, Star Wars: The Clone Wars).

Disney+: cos'è, come funziona, uscita in Italia e catalogo