The Mandalorian, Gina Carano sull'amicizia con Pedro Pascal:'Mi ha scritto dopo la morte di Carl Weathers'

Gina Carano ha rilasciato un'intervista all'Hollywood Reporter nella quale è tornata a rivangare il periodo del licenziamento da The Mandalorian, la serie dello Star Wars Universe nella quale interpretava Cara Dune.

Gina Carano in fuga in una scena di Knockout - Resa dei conti

"Mi sono semplicemente sdraiata e ho pianto, pianto e pianto. Mi sono accoccolata in posizione fetale. Non è che non pensassi che qualcosa del genere potesse succedere. Soltanto che non potevo immaginare che avrebbero pubblicato quella orrenda dichiarazione su di me dopo aver lavorato con me. La più potente società d'intrattenimento al mondo che diceva cose del genere su di me".

Carano venne licenziata da The Mandalorian dopo aver condiviso nelle storie Instagram e su Twitter la foto di una donna ebrea inseguita da una mazza durante l'Olocausto e con la didascalia che recitava:"In che modo è diverso dall'odiare qualcuno per le sue opinioni politiche?". Una condivisione che ha alimentato subito le critiche nei confronti dell'attrice da parte dei fan.

L'amicizia con Pedro Pascal

Nell'intervista, Gina Carano ricorda come Pedro Pascal, che ha una sorella trans, abbia cercato di parlarle del movimento trans:"Io e Pedro eravamo così uniti. Lui sa al 1.000 per cento che non sono omofobica o transfobica. Mi ha mandato un messaggio dopo la scomparsa di Carl Weathers. Abbiamo avuto la nostra conversazione ed è stata bellissima. Una cosa che ha detto è stata 'Grazie. Tu e Carl Weathers siete sempre stati guardiani'. E lui sa cosa significa, ed io so cosa significa, e vorrei poter dire perché. Fondamentalmente abbiamo lasciato la cosa a 'Non vedo l'ora di darti un grande abbraccio'".

The Mandalorian dovrebbe tornare con la quarta stagione dopo l'uscita del terzo ciclo di episodi dello show dello Star Wars Universe nel 2023.