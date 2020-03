Rosario Dawson in The Mandalorian 2: ecco perché alcuni fan criticano il casting

La notizia dell'arrivo di Rosario Dawson in The Mandalorian 2 nel ruolo di Ahsoka Tano non è andata giù ai fan di Ashley Eckstein.

Mentre The Mandalorian 2 si prepara ad accogliere Rosario Dawson come nuova interprete di Ahsoka Tano, i fan della doppiatrice storica del personaggio, Ashley Eckstein, contestano la scelta di casting e si chiedono perché non sia stata scelta proprio colei che ha dato la voce ad Ahsoka fino a oggi. Quella nella serie tv di Disney+ sarà infatti la prima apparizione live action per la jedi ribelle di Star Wars.

La prima apparizione di Ahsoka Tano avviene nel 2008 nel film d'animazione Star Wars: The Clone Wars. La sua presenza viene poi confermata anche nella serie animata omonima e nel 2014 compare anche nella serie Star Wars Rebels. A prestare la voce al personaggio della jedi indisciplinata è sempre stata Ashley Eckstein, che è ormai diventata una costante per tutti i fan, che adesso rimangono indispettiti dalla scelta di affidare la versione live action di Ahsoka a un'altra attrice.

Nell'universo di Star Wars, Ahsoka Tano ha un percorso narrativamente molto interessante. Parte come Padawan Jedi affidata ad Anakin Skywalker e lo affianca insieme a Obi-Wan Kenobi in diverse missioni durante la guerra dei cloni. Finisce poi per abbandonare l'Ordine in seguito a una complessa rete di complotti, ma tornerà a battersi contro l'Impero partecipando alla formazione dell'Alleanza Ribelle.

Tra i fan, molti hanno vissuto il casting di Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano per The Mandalorian 2 come un vero e proprio tradimento nei confronti di Ashley Eckstein, unica doppiatrice ad aver dato vita al personaggio nelle sue diverse apparizione animate, compresa quella in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Per chi ha già familiarità con Ahsoka, il cambio di interprete rappresenta infatti la rottura di una continuità collaudata, difficile da digerire.