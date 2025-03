The Mandalorian & Grogu: svelato il budget ed è uno dei più bassi di sempre per un film Star Wars

Il prossimo film di Star Wars ad arrivare nelle sale sarà The Mandalorian & Grogu, e a quanto pare sarà quello con il budget più basso di tutti i film Disney di Star Wars fino ad oggi.

Girato in California, The Mandalorian and Grogu ha sfruttato le ultime innovazioni della ILM, in particolare la tecnologia Volume. Questo ha chiaramente reso il film molto più economico da girare rispetto agli altri film del franchise realizzati finora.

Secondo la California Film Commission, infatti, il film con Pedro Pascal ha potuto contare su un budget di produzione complessivo di soli 166,4 milioni di dollari. È sicuramente una cifra insolita per la Disney, che ha più volte avuto problemi a tenere sotto controllo i costi quando si è trattato di Star Wars.

The Mandalorian & Grogu: un budget sotto controllo per la Disney

The Mandalorian 3: Grogu in una scena del finale

La notizia arriva dopo le sorprendenti voci che hanno riguardato i costi di produzione delle serie televisive live-action di Star Wars prodotte dallo studio. Le due stagioni di Andor, ad esempio, hanno avuto un budget complessivo di 645 milioni di dollari, mentre The Acolyte: La seguace ha sforato il suo budget iniziale di 231 milioni di dollari.

Una scena di The Sin

Ciò ha fatto temere che la Lucasfilm avesse smarrito per strada quello che è sempre stato uno dei più grandi talenti di George Lucas: tenere sotto controllo i budget. The Mandalorian & Grogu ha quindi chiaramente interrotto questa tendenza da parte della Casa di Topolino.

La prima stagione di The Mandalorian ha contato su un budget complessivo di soli 120 milioni di dollari. Ciò significa che il prossimo film di Star Wars è costato un po' più di una singola stagione di The Mandalorian, un risultato notevole per il regista Jon Favreau. The Mandalorian & Grogu ha una data d'uscita fissata al momento al 22 maggio 2026. La seconda stagione di Andor, della quale potete recuperare il trailer, debutterà invece il 22 aprile 2025.