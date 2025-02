Andor 2: Diego Luna combatte nel teaser trailer della stagione finale

Disney+ ha condiviso il teaser trailer e il poster della stagione 2 di Andor, in arrivo in streaming dal 23 aprile.

Il video anticipa molti scontri, combattimenti e nuovi legami con il film Rogue One, che aveva introdotto nell'universo di Star Wars il personaggio interpretato da Diego Luna.

Cosa racconterà la stagione 2 di Andor

Nei nuovi episodi l'orizzonte della guerra si avvicina e Cassian, il protagonista interpretato da Diego Luna, diventa un elemento chiave dell'Alleanza Ribelle, mentre le relazioni tra i personaggi si intensificano.

Tutti i personaggi saranno messi alla prova e la posta in gioco diventerà sempre più alta, essendo alle prese con tradimenti, sacrifici e conflitti di interesse.

Ecco il teaser trailer:

La serie prequel del film

Il progetto realizzato per Disney+ è legato a Rogue One: A Star Wars Story, in cui un eroico gruppo di ribelli ruba i piani della Morte Nera, l'arma di distruzione di massa dell'Impero.

La serie Andor è ambientata cinque anni prima rispetto agli eventi del lungometraggio per raccontare la storia dell'eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino.

Il creatore ed executive producer Tony Gilroy ha dichiarato: "Una delle grandi emozioni nel realizzare Andor è la portata della storia e il numero di personaggi che si incontrano: gente comune, signori imperiali, ferventi rivoluzionari. Sono persone reali che prendono decisioni epiche, tutte con domande dalle conseguenze terrificanti. Il viaggio di Cassian è l'anima e la spina dorsale della nostra storia, ma è il coro che fa la serie. Non vedo l'ora che il pubblico scopra dove ci condurrà la seconda stagione".

Il poster della stagione 2

La stagione finale sarà composta da 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (ep. 1-3) debutterà il 23 aprile in Italia, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

La seconda stagione di Andor è interpretata da Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, con Ben Mendelsohn e Forest Whitaker. La serie è stata creata da Tony Gilroy, che è anche l'executive producer insieme a Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna, Luke Hull e John Gilroy.

Tony Gilroy ha scritto i primi tre episodi, mentre Beau Willimon gli episodi 4-6; Dan Gilroy ha scritto gli episodi 7-9 e Tom Bissell gli episodi 10-12. I registi della serie sono Ariel Kleiman (episodi 1-6), Janus Metz (episodi 7-9) e Alonso Ruizpalacios (episodi 10-12).