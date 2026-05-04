Star Wars Day 2026: in arrivo tanti prodotti ispirati a The Mandalorian & Grogu per festeggiare l'evento

Disney e Lucasfilm hanno svelato le linee di prodotti in vendita per festeggiare la saga stellare che sta per tornare sul grande schermo.

Tra pochi giorni, come ogni anno, si festeggerà lo Star Wars Day, l'appuntamento fissato al 4 maggio (May the 4th) per celebrare la saga galattica.

I fan, in questo 2026, avranno l'occasione di iniziare a immergersi nelle avventure di The Mandalorian & Grogu, il film con star Pedro Pascal che sarà distribuito nelle sale di tutto il mondo tra poche settimane, continuando la storia iniziata nella serie targata Disney+.

I nuovi prodotti targati Star Wars

Nei negozi fisici e online, per rendere omaggio alla Forza e dare modo ai fan di festeggiare nel migliore dei modi, online e nei negozi saranno disponibili tanti nuovi prodotti ispirati alle storie e ai personaggi della saga.

Le linee targate Star Wars comprendono quindi giochi, peluche, action figure, set LEGO, articoli da collezione e accessori di vario tipo, in modo da andare incontro alle esigenze e alle preferenze di collezionisti di varie età.

Il 4 maggio permetterà inoltre ai fan di condividere il proprio entusiasmo per l'arrivo nelle sale di The Mandalorian and Grogu ,il primo titolo tra i nuovi progetti di Guerre stellari in arrivo, che arriverà in Italia il 20 maggio.

Nel film, il regista Jon Favreau ha scritto il film insieme a Dave Filoni e Noah Kloor, l'Impero è caduto e i signori della guerra imperiali sono ancora sparsi per la galassia. Mentre cerca di proteggere tutto ciò per cui l'Alleanza Ribelle ha combattuto, la nascente Nuova Repubblica arruola il leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e il suo giovane apprendista Grogu.

Le proposte dello Star Wars Day

Busto di Yoda

Il set LEGO Busto di Yoda, che ha un prezzo al pubblico di circa 39,99 €, è composto da 399 pezzi e permette di ricostruire, con molti dettagli, l'amato maestro jedi. Il set include testa e orecchie di Yoda regolabili e la spada laser da fargli impugnare. Il busto, inoltre, può essere esposto sul supporto costruibile con targhetta.

Busto di Darth Vader

Il Busto di Darth Vader LEGO Star Wars, con un prezzo di circa 49,99 €, rende omaggio a un cattivo iconico. Grazie ai mattoncini si possono ricreare i dettagli autentici del casco del Signore Oscuro, proprio come nella classica trilogia di Star Wars. La testa e l'intero busto, inoltre, possono essere ruotati sul supporto per osservarlo da tutte le angolazioni.

AT-AT

Il set AT-T, composto da 525 pezzi e con un prezzo consigliato al pubblico di 64,99 €, può permettere ai fan di immegersi nel dramma della Battaglia di Hoth ricreando i dettagli dell'iconico Walker AT-AT, utilizzato dalle forze di terra dell'Impero Galattico. Il set include uno Snowspeeder dell'Alleanza Ribelle in volo con il suo cavo di traino da avvolgere intorno alle gambe dell'AT-AT.

Starfighter N-1 del Mandaloriano

Il set LEGO, al prezzo di 249.99 €, darà ai fan la possibilità di costruire una versione super dettagliata dello Starfighter N-1 del Mandaloriano. A disposizione dei fan ci saranno degli speciali mattoncini color argento, un supporto con targhetta informativa, più la minifigure del Mandaloriano e il personaggio di Grogu, per un totale di 1.809 pezzi.

Astronave Anzellan

Il set LEGO composto da 701 pezzi si rivolge ai più piccoli e ha un prezzo di circa 74,99 €. I fan potranno costruire e riparare i droidi a bordo dell'Astronave Anzellan come accade nel film in arrivo il 20 maggio.

Il set presenta il tettuccio della cabina di pilotaggio e il tetto dello scomparto principale apribili, in modo da poter per posizionare il personaggio di Grogu e 2 Anzellani all'interno. Con le parti e gli attrezzi dei droidi nell'area dell'officina, inoltre, si può costruire un Battle Droid.

Razor Crest

Con un prezzo al pubblico di 149.99 €, il set Razor Crest LEGO Star Wars per bambini permette di ricreare l'astronave con lo stesso design e la straordinaria livrea del film Star Wars: The Mandalorian and Grogu.

Questo veicolo include le minifigure del Mandaloriano, del Colonnello Ward, di Zeb Orrelios e dello Stormtrooper Imperiale e il personaggio di Grogu.

Tra le caratteristiche uniche che contraddistinguono questo set c'è la possibilità di sollevare il tettuccio della cabina di pilotaggio, aprire i pannelli laterali per accedere al motore e al vano di carico e abbassare le rampe di atterraggio.

Grogu (apprendista mandaloriano)

Il set dedicato al simpatico Grogu in versione apprendista mandaloriano, composto da 1.200 pezzi e con un prezzo al pubblico di 129,99 €, permette di ricreare l'armatura Beskar e la cartella proprio come nel film Star Wars: The Mandalorian and Grogu. È inoltre possibile mettere un biscotto blu nella mano di Grogu e uno nella sua cartella per fare uno spuntino più tardi, azionare la leva per ruotare la testa, regolare la bocca, le orecchie e le mani e rimontare le braccia in diversi modi per creare pose caratteristiche.

Star Wars: Unlimited - Intro Battle: Hoth

Asmodee, al prezzo di 24,99 €, ha messo in vendita un set perfetto per entrare nel mondo di Star Wars: Unlimited. I giocatori potranno scegliere il mazzo più adatto al proprio stile di gioco e potranno scontrarsi contro un avversario, cercando di distruggere la sua base prima che lui faccia lo stesso con loro.

Star Wars: Unlimited è facile da imparare e divertente da giocare, adattandosi ai gusti di tutti.

R2-D2 STEM

Clementoni ha messo in vendita, al costo di 63,99 €, una versione da costruire e programmare del droide più iconico della galassia Star Wars, pensata per tutti gli appassionati della saga e del mondo STEM. Con oltre 80 componenti da assemblare, il set offre un'esperienza immersiva che unisce meccanica, elettronica e coding nel segno dell'avventura spaziale. Usando l'app dedicata, l'interazione diventa ancora più coinvolgente, con tre modalità pensate per giocare e imparare.

Radiocomando AT-AT Star Wars

Il Radiocomando AT-AT Walker targato Jada Toys, che ha un prezzo di circa 74,90 €, trasporta nelle case dei fan uno dei mezzi più famosi dell'universo di Star Wars.

Questa replica dettagliata è inoltre fedele al modello originale del film e presenta movimenti realistici, una testa girevole e cannoni laser luminosi. Gli effetti luminosi e sonori creano un'esperienza di gioco coinvolgente che fa rivivere le scene più amate e famose del film.

Action Figure Il Mandaloriano e Grogu Star Wars The Black Series

L'action figure Hasbro, con un prezzo consigliato di 39,99 €, riproduce fedelmente il Mantaloriano e Grogu, i protagonisti del film diretto da Jon Favreau.

L'oggetto da collezione, che ha un prezzo di 39,99 €, include un blaster lungo e uno corto, un pugnale, un jetpack, una spada, una mano intercambiabile e Grogu.

Assortimento Spade Laser Basic

Hasbro, al prezzo di circa 12 €, permette ai fan di entrare in possesso di spade laser ispirate alla saga che presentano un design fedele all'originale e con lame estensibili.

Con un solo e semplice movimento si possono estenderle e dare vita a epici duelli immaginari.

Queste spade laser per bambini sono perfette per completare un costume cosplay di Star Wars o da aggiungere alle collezioni dedicate alla saga.

Action Buddy Grogu Interattivo

Il giocattolo interattivo Action Buddy Grogu, che ha un prezzo di circa 64,99 €, è ispirato alla serie The Mandalorian e porta le epiche avventure galattiche nelle case dei fan. Il personaggio di Grogu animatronico da 25 cm unisce divertimento e coccole con oltre 50 combinazioni di suoni e movimenti che reagiscono al tocco e ai movimenti.

Peluche di Star Wars

Per tutti i fan degli inseparabili Mando e Grogu, i protagonisti del prossimo film saranno disponibili, a un prezzo di circa 34,99 €, in versione peluche da 25 cm grazie a Simba Toys.

A un prezzo di circa 29,99 € saranno disponibili anche i peluche di Darth Vader e di uno Stormtrooper, entrambi i modelli hanno delle dimensioni di circa 25 centimetri.

Personaggi in vinile Star Wars Pop!

Funko ha messo in vendita i Pop! da collezione ispirati alla saga, considerati perfetti da collezionare ed esporre.

I personaggi, dell'altezza di circa 10 centimetri, hanno un prezzo di 16 €.

Funko propone inoltre il personaggio in vinile POP! di Cad Bane, riprodotto con molta attenzione per i dettagli, come quelli che caratterizzano l'armatura del cacciatore di taglie.

Il POP! misura circa 11,9 cm di altezza e ha un prezzo di 18 €.