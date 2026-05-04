Star Wars Day 2026: un video con nuove scene di The Mandalorian & Grogu per celebrare

Lucasfilm ha condiviso un video per celebrare l'annuale appuntamento con lo Star Wars Day e il montaggio unisce alcune scene di The Mandalorian & Grogu a passaggi dei capitoli precedenti della saga.

Il lungometraggio diretto da Jon Favreau arriverà tra poche settimane nelle sale di tutto il mondo e permetterà ai fan di assistere a un nuovo capitolo della storia del cacciatore di taglie.

Il video per promuovere lo Star Wars Day 2026

Il filmato si apre con alcune scene delle due trilogie di Star Wars dirette da George Lucas, mostrando personaggi iconici come Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Qui-Gon Jin.

Nel montaggio non mancano inoltre personaggi introdotti successivamente come Rey, e presenze essenziali nella saga, tra cui Yoda e Anakin Skywalker, successivamente diventato Darth Vader.

La seconda parte del video è dedicata a The Mandalorian and Grogu, mostrando il momento in cui Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, ha 'adottato' Grogu e dando spazio agli insegnamenti che il cacciatore di taglie ha cercato di trasmettere al figlio.

Cosa racconterà The Mandalorian & Grogu

Nel film che debutterà il 20 maggio nelle sale italiane, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Favreau è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

I protagonisti sono Pedro Pascal che riprende il ruolo di Din Djarin e si è recentemente commosso durante la presentazione del progetto, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome.