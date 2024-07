The Mandalorian & Grogu, a che punto è il film di Star Wars? Nuovi entusiasmanti aggiornamenti

Dopo settimane di nulla, abbiamo finalmente un nuovo ed entusiasmante aggiornamento dalla pre-produzione di The Mandalorian & Grogu, il film che proseguirà al cinema le avventure di Din Djarin e del piccolo Grogu iniziate nella serie Disney+ The Mandalorian.

Il film ha un data d'uscita fissata al momento per il 22 maggio 2026, quindi era solo questione di tempo prima che arrivasse qualche nuovo aggiornamento in merito alla sua produzione, ovvero l'allestimento dei set in vista delle riprese.

Ebbene, secondo alcune nuove foto trapelate, possiamo finalmente ammirare la costruzione dei set che serviranno per le riprese del nuovo film targato Star Wars. Questo vuol dire che l'inizio delle riprese è più vicino che mai.

Nelle immagini diffuse da Making Star Wars, si possono vedere le foto del set di The Mandalorian & Grogu con le location in costruzione. Queste foto includono alcuni detriti e una torretta da battaglia, quindi potrebbe essere il set di un'importante sequenza d'azione del film. Al momento non è chiaro quando inizieranno le riprese, dato che la produzione dovrà attendere che Pedro Pascal termini di girare Fantastic Four, le cui riprese dovrebbero partire a giorni.

The Mandalorian & Grogu: Giancarlo Esposito parla del ritorno di Moff Gideon

Inoltre, il sito Bespin Bulletin riporta che le riprese di The Mandalorian & Grogu potrebbero iniziare entro il prossimo mese o giù di lì. Le info precedenti suggerivano che la produzione del film sarebbe iniziata a giugno, ma sembra che la data sia stata posticipata ad agosto. La fonte conferma inoltre ancora una volta che la Lucasfilm ha scelto di trasformare la quarta stagione di The Mandalorian in un film dopo l'impatto che gli scioperi di sceneggiatori e attori hanno avuto su altri film di Star Wars in fase di sviluppo, come il film con Daisy Ridley, New Jedi Order.

Al momento, il cast di The Mandalorian & Grogu non è ancora stato annunciato ufficialmente, a parte il ritorno di Pascal (che potrebbe o meno apparire fisicamente nel film). Tuttavia, una delle protagoniste dello show The Mandalorian su Disney+ ha rivelato che spera di tornare per il nuovo film. Emily Swallow, interprete dell'Armaiola nella serie Disney+, ha recentemente parlato di un possibile ritorno nel film, affermando che "c'è sempre una possibilità" di tornare.