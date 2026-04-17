The Mandalorian & Grogu: nel final trailer si vuole evitare una guerra

Disney e Lucasfilm hanno presentato al CinemaCon il final trailer dell'atteso film della saga di Star Wars intitolato The Mandalorian and Grogu. Il lungometraggio, in arrivo il 20 maggio nei cinema italiani, proseguirà infatti la storia iniziata con la serie tv prodotta per la piattaforma di streaming dello studio, mostrando un nuovo capitolo della storia del cacciatore di taglie.

Cosa mostra il trailer finale del film di Star Wars

Nel nuovo video promozionale del nuovo capitolo di Star Wars sono presenti molte scene d'azione, mostrando anche un esercito di droidi mercenari, Din Djarin che lotta contro una creatura simile a un serpente, Zeb Orrelios e il cacciatore di taglie Embo.

Nel trailer finale di The Mandalorian and Grogu, che dovrebbe essere il lungometraggio della saga con la durata più breve degli ultimi 20 anni, si sottolinea inoltre che si sta cercando di evitare una nuova guerra e il Mandaloriano lavora solo per rintracciare e sconfiggere i criminali dell'Impero, proteggendo tutto quello per cui i Ribelli avevano combattuto. Din Djarin dà poi dei consigli a Grogu prima di entrare in battaglia e protegge il suo amico, sottolineando inoltre che in futuro sarà lui a proteggerlo.

Chi ha realizzato il nuovo capitolo della storia del Mandaloriano

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

I protagonisti sono Pedro Pascal che riprende il ruolo di Din Djarin, Sigourney Weaver nel ruolo del sergente Ward, Jeremy Allen White nel ruolo di Rotta the Hutt, Jonny Coyne nel ruolo di un signore della guerra imperiale ancora senza nome.