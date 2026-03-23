The Mandalorian and Grogu, ora sappiamo chi sono i villain del nuovo film Star Wars

Din Djarin e il suo pupillo si troveranno ad affrontare diversi antagonisti nella loro prossima avventura in The Mandalorian and Grogu.

Disney ha pubblicato un nuovo trailer del film Star Wars, confermando i cattivi del film. A sette anni dalla conclusione della trilogia sequel di Star Wars con L'ascesa di Skywalker, la galassia lontana lontana è pronta a tornare sul grande schermo.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, un'immagine del film

I villain del nuovo film Star Wars rivelati

Dopo un tentativo poco convincente di promuovere il film, tra cui lo strano spot del Super Bowl uscito a febbraio, Disney e Lucasfilm si sono impegnate a promuovere adeguatamente il film con l'uscita del secondo trailer. Le immagini offrono una visione più chiara del personaggio principale, dei nuovi alleati e dei nemici. Sebbene i dettagli specifici della trama del film rimangano poco chiari, è evidente che sarà ricco di azione, dato che Din e Grogu incontreranno varie specie.

Nell'ultimo filmato promozionale di Star Wars: The Mandalorian and Grogu viene confermata ufficialmente la schiera di antagonisti che la coppia dovrà affrontare. Nel trailer, Din li elenca: "Gangster, criminali di guerra e mostri". Nei precedenti filmati promozionali, il Mandaloriano aveva elencato solo i primi due.

Ciò che incuriosisce è se nel film comparirà uno di quei cattivi che nutrono una vendetta personale contro i protagonisti. Come si vede nel trailer, sembra che ogni incontro pericoloso che avranno nel film sarà dovuto al loro nuovo incarico: dare la caccia ai signori della guerra imperiali rimasti dopo la caduta dell'Impero Galattico.

Qual è la trama di The Mandalorian and Grogu

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

Quando esce in Italia il nuovo film Star Wars

The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".