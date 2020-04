The Mandalorian: Baby Yoda ha causato un buco nella trama

I fan della serie spin-off di Star Wars, The Mandalorian, hanno individuato un buco nella trama riguardante l'età di Baby Yoda, il personaggio più amato dello show targato Disney+ che sta appassionando tutto il mondo.

Baby Yoda la Forza usa

La serie The Mandalorian è diventata una delle più seguite dagli utenti della piattaforma streaming Disney+, arrivata anche in Italia lo scorso 24 marzo, e i fan hanno scovato un buco nella trama dovuto all'età di Baby Yoda, che Mando afferma avere 50 anni. Un utente di Reddit, fan della serie, ha notato un'incongruenza con la saga di Star Wars, in relazione all'età di Yoda personaggio della stessa specie del piccolo alieno: "Yoda aveva 900 anni quando è morto e, ne L'impero colpisce ancora, afferma di aver addestrato Jedi per 800 anni. Quindi ha iniziato a formarli quando aveva 100 anni. Se Baby Yoda ha 50 anni e risulta come un piccolo bambino, Yoda non avrebbe mai potuto essere pronto per allenare Jedi a soli 100 anni."

The Mandalorian: perché Moff Gideon vuole Baby Yoda? Ce lo svela una nuova teoria

Quest'osservazione, che magari è saltata all'occhio anche ad altri fan molto attenti, potrebbe essere giusta ma dipenderebbe dal processo di invecchiamento della razza di Baby Yoda e di Yoda, come osserva un altro utente: "È uno strano processo di invecchiamento essere un bambino per 50 anni, poi per i successivi 50 diventare adulto quindi capisco la confusione, ma dato quanto poco qualcuno sa delle specie di Yoda, non è ancora davvero un buco nella trama"

Ambientato tra la fine della trilogia originale e l'inizio di Star Wars: Il risveglio della forza, The Mandalorian è creata da Jon Favreau e diretta da diversi registi come Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Deborah Chow, Bryce Dallas Howard, Taika Waititi. Lo show segue un pistolero solitario nelle zone più esterne della galassia, chiamato Mando e interpretato da Pedro Pascal.

