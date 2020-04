The Mandalorian: perché Moff Gideon vuole Baby Yoda? Ce lo svela una nuova teoria

La prima stagione di The Mandalorian ha visto Moff Gideon e quel che resta dell'Impero dare la caccia a Baby Yoda. La ragione finora non è stata svelata, ma potrebbe essere stata esplicitata in una nuova teoria sullo show.

Un frame del terzo episodio dello show

In attesa che la seconda stagione di The Mandalorian approdi su Disney+ in autunno, i fan si riversano sui social per commentare l'enorme successo dello show provando a rispondere ai quesiti rimasti in sospeso dopo lo spettacolare finale. Su Reddit ha fatto capolino una delle teorie più interessanti che riguarderebbe l'origine di Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e la ragione per cui il personaggio vuole catturare a tutti i costi Baby Yoda.

Secondo la teoria, Moff Gideon starebbe cercando di emulare il leggendario signore dei Sith, Darth Vader. L'ipotesi del Redditor mette in luce le somiglianze nel comportamento del leggendario villain di Star Wars e di Moff, notando come anche quest'ultimo indossi un lungo mantello e brandisca una spada laser, come vediamo nel finale di The Mandalorian. Moff vorrebbe dunque catturare Baby Yoda perché ha intuito la sensibilità del piccolo alla Forza. Secondo la teoria, Moff vuole fare degli esperimenti su Baby Yoda per acquisirne i poteri e imparare a usare la Forza come Darth Vader.

Moff Gideon is obsessed with vader's image and wants to give himself the child's force sensitivity because of it. from r/FanTheories

La prima stagione di The Mandalorian è attualmente in corso su Disney+. I nuovi episodi approderanno sulla piattaforma streaming probabilmente entro la fine dell'anno.

