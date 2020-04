Disney+, aprile 2020: le novità in catalogo

Su Disney+ ad aprile 2020 arrivano nel catalogo film molto attesi come la versione 2019 del classico Il Re Leone e i nuovi episodi di serie tv come The Mandalorian e High School Musical: The Musical: La Serie.

Arriverà dal 10 aprile il lungometraggio campione di incassi Il Re Leone, diretto dal regista Jon Favreau. Il progetto si avvale di un'evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce le tecniche del cinema live action a immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova vita all'intramontabile successo mondiale uscito nelle sale nel 1994.

Il Re Leone trasporta il pubblico in un incredibile viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re, segnata dal tradimento e da tragiche conseguenze, si conclude con l'esilio di Simba. Con l'aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.

Il re leone (2019), recensione: La freddezza della perfezione

Per festeggiare il Mese della Terra, dal 3 aprile, saranno visibili i documentari La Famiglia di Elefanti ed Echo, Il Delfino (qui i dettagli sui due film), oltre a tanti titoli di Disney Nature e National Geographic, tra cui Bear Grylls: la legge del più forte e Punto di non ritorno.

Tra le proposte destinate a tutta la famiglia ci sono le avventure di Notte al museo, il classico Edward mani di forbice e Diario di una schiappa: Vita da cani.

Per gli appassionati di serie tv spazio ai nuovi episodi dei progetti originali creati per la piattaforma di Disney+: l'attesissima The Mandalorian, che continua il racconto del Mandaloriano alle prese con l'adorabile creatura ormai conosciuta dai fan con il nome di Baby Yoda, High School Musical: The Musical - The Series, la serie animata Star Wars: le guerre dei Cloni, Encore!, Dietro le Quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story, Elena, Diventerò Presidente e Be Our Chef - Magie in cuscina.

Non si possono poi dimenticare i classici di animazione della Disney, i titoli del Marvel Cinematic Universe, della Pixar e della Luscasfilm!

Gli utenti potranno inoltre visionare i divertente cortometraggi I Perché di Forky, la seconda stagione di Disney Matrimoni da Favola, Il mondo secondo Jeff Goldblum e Wind, il corto appartenente all'iniziativa Sparks di Pixar Animation Studios, ideata per scoprire nuovi narratori ed esplorare nuove tecniche narrative in tutto lo studio. Wind è ambientato in un mondo caratterizzato dal realismo magico e vede una nonna e suo nipote intrappolati nelle profondità di un abisso senza fine, mentre frugano tra i rottami che li circondano per realizzare il loro sogno di fuggire per una vita migliore.

7 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+