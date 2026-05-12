The Mandalorian and Grogu, perché è il primo film Star Wars al cinema dopo 7 anni

Ci sono voluti tutti questi anni per rivedere la saga di nuovo sul grande schermo ma ora sappiamo perché Lucasfilm ha scelto di puntare proprio sui celebri personaggi della serie Disney+

Quando The Mandalorian and Grogu arriverà nelle sale la prossima settimana saranno passati ben sette anni dall'ultima volta che la saga di Star Wars è approdata al cinema, dai tempi de L'Ascesa di Skywalker, uscito nel 2019.

Nel corso di una recente intervista, l'autore e regista Jon Favreau ha spiegato perché Lucasfilm ha scelto proprio i due amatissimi personaggi della serie The Mandalorian per il grande ritorno al cinema della saga.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una sequenza del film

Perché Star Wars ha scelto di tornare al cinema con The Mandalorian and Grogu

In un'intervista a GamesRadar+, Favreau, regista e co-sceneggiatore del film, ha ammesso di non conoscere il motivo esatto per cui questa serie sia stata scelta come primo nuovo film di Star Wars dopo anni, ma sospetta che ciò abbia a che fare con il fatto che i due personaggi principali siano così onnipresenti e accessibili.

"Non so bene perché ci sia stato chiesto di farlo. Immagino sia perché si tratta di personaggi che anche chi non ha mai visto Star Wars potrebbe conoscere, specialmente Grogu. Baby Yoda era ovunque. E questi sono due personaggi che sono stati utilizzati per lanciare Disney+. Ma è stato anche un punto di accesso per persone che forse non avevano mai visto Star Wars in televisione, ed eccoci qui, sette anni dopo l'ultimo film. Penso che ci sia l'opportunità di presentare Star Wars a un nuovo pubblico utilizzando anche questi personaggi".

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Pedro Pascal a viso scoperto

Chi non ha visto The Mandalorian potrà apprezzare il film

Per Favreau era importante che il film ampliasse la trama della serie pur rimanendo accessibile anche a chi non la conosceva. "Volevamo presentare questi personaggi a un nuovo pubblico", ha detto. "Ma per i fan che ci seguono da sempre, come [questo pubblico], volevamo far evolvere il rapporto. Non si tratta più del Mandaloriano che salva Grogu. Ora Grogu è cresciuto. È un apprendista Mandaloriano. Sta studiando sotto la guida di Luke Skywalker. Sta trovando la sua strada e ora sta scoprendo e liberando le sue abilità".

Star Wars: The Mandalorian and Grogu è incentrato sul cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pascal) e sul giovane apprendista Grogu, alias Baby Yoda, mentre aiutano a difendere la Nuova Repubblica. Favreau, Kathleen Kennedy, Ian Bryce e Dave Filoni sono i produttori del lungometraggio, la cui sceneggiatura è stata scritta da Favreau, Filoni e Noah Kloor.

Quando esce in Italia il nuovo film Star Wars

The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".