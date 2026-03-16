The Mandalorian and Grogu sarà un film lungo: quanto durerà il nuovo capitolo di Star Wars

Non si tratterà del film più lungo del franchise, che rimane ancora The Last Ledi, ma la nuova avventura del Mandaloriano e del piccolo Grogu ha comunque una durata considerevole

Quest'anno The Mandalorian and Grogu riporterà finalmente la saga di Star Wars nelle sale cinematografiche, sette anni dopo l'ultima volta con L'Ascesa di Skywalker e ora sappiamo anche quanto durerà la pellicola.

La nuova avventura con protagonisti Din Djarin e il piccolo Grogu sarebbe dovuta diventare la quarta stagione dello show, ma alla fine Lucasfilm e Disney hanno deciso di condensare il tutto in un film per il grande schermo.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, una sequenza del film

Quanto dura il nuovo film di Star Wars?

C'è grande attesa per vedere come se la caveranno i due amatissimi personaggi sul grande schermo. E, sebbene il regista Jon Favreau abbia dovuto condensare 8 episodi in un unico lungometraggio, sembra che ci attenda comunque un'avventura degnamente epica.

La catena di cinema britannica Odeon ha aggiornato il proprio sito indicando che la durata attuale di Star Wars: The Mandalorian and Grogu è di 2 ore e 20 minuti. Si tratta di una durata simile a quella della maggior parte dei film di Star Wars, con The Last Jedi che rimane ancora il più lungo del franchise con le sue 2 ore e 32 minuti.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, un'immagine del film

Qual è la trama di The Mandalorian and Grogu

In The Mandalorian & Grogu, il malvagio Impero è caduto e i signori della guerra imperiali rimangono sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica lavora per proteggere tutto ciò per cui ha combattuto la Ribellione, ha chiesto l'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu.

Il film è diretto da Jon Favreau, che è anche produttore insieme a Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La colonna sonora del film è composta da Ludwig Göransson, che torna a occuparsi delle musiche dopo aver sviluppato il tema della serie Disney+.

Quando esce in Italia il nuovo film Star Wars

The Mandalorian and Grogu, tratto dall'universo di The Mandalorian, uscirà al cinema il 20 maggio 2026 nelle sale italiane e il 22 maggio successivo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Il film è diretto da Jon Favreau e vede di nuovo protagonista Pedro Pascal nel ruolo del Mandaloriano Din Djarin, affiancato dal suo apprendista Grogu, il personaggio diventato celebre come "Baby Yoda".