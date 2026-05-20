The Mandalorian and Grogu: il punteggio su Rotten Tomatoes è uno dei peggiori della saga di Star Wars

The Mandalorian and Grogu arriva oggi nei cinema italiani. Critica divisa mentre, stando alle prime recensioni, il punteggio su Rotten Tomatoes non sarebbe dei più entusiasmanti. Sul film Disney che torna a raccontare le gesta del Mandaloriano e del suo fedele alleato Grogu sembra pesare l'origine televisiva del prodotto. E c'è chi sostiene che "questa non sia la via" per il rilancio di Star Wars.

Sigourney Weaver in una scena di The Mandalorian and Grogu

Il punteggio di The Mandalorian and Grogu su Rotten Tomatoes

Come scrive Comicbookmovie.com, "con una posta in gioco bassa e priva dell'epicità che ci si aspetterebbe da questa galassia lontana, lontana, sembra che l'idea di realizzare una storia autoconclusiva accessibile a un nuovo pubblico non abbia funzionato" e mentre si attende la risposta al botteghino, le prime reazioni a The Mandalorian and Grogu mostrano una critica divisa, ma in generale piuttosto fredda.

Al momento in cui scriviamo, Star Wars: The Mandalorian and Grogu ha una media del 60% che deriva da 118 recensioni. Sufficienza per il rotto della cuffia per il film che vede la presenza nel cast delle star Sigourney Weaver e Jeremy Allen White.

Il punteggio è migliore di quello di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (51%) e Star Wars: La Minaccia Fantasma (54%), ma inferiore a quello di Star Wars - Episodio II - L'attacco dei cloni (62%) e Solo: A Star Wars Story (69%), il che lo rende il quarto peggio titolo della saga di Star Wars come media al momento.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu, un frame

Le previsioni al botteghino per The Mandalorian and Grogu

Anche se la critica non è entusiasta, a dire l'ultima parola su Star Wars: The Mandalorian and Grogu sarà il botteghino. Le proiezioni indicano un possibile debutto globale da 160 milioni, ma tutto dipenderà dall'afflusso delle famiglie e degli spettatori più giovani, che spostano l'asticella degli incassi soprattutto negli USA.

A fronte di una pesante bocciatura da parte della critica, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha incassato oltre 1 miliardo di dollari rivelandosi una hit, ma si trattava di un film "evento" che concludeva una trilogia principale di Star Wars mentre stavolta, come evidenzia la nostra recensione di The Mandalorian and Grogu, ci troviamo di fronte a un prodotto che, in origine, avrebbe dovuto dar vita alla quarta stagione di uno show in calo di ascolti.

Diretto da Jon Favreau, The Mandalorian and Grogu si apre dopo la caduta del malvagio Impero, con i i signori della guerra imperiali sparsi per tutta la galassia. Mentre la neonata Nuova Repubblica si impegna a proteggere tutto ciò per cui la Ribellione ha combattuto, si avvale dell'aiuto del leggendario cacciatore di taglie mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e del suo giovane apprendista Grogu.