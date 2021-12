The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt nelle prime folli foto

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in una scena

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in una scena su una barca con Daniel Radcliffe

The Lost City: Sandra Bullock e Channing Tatum in fuga con Brad Pitt

Decisamente curiose le prime foto di The Lost City, avventuroso road movie interpretato da Sandra Bullock e Channing Tatum che vede coinvolti anche Daniel Radcliffe e Brad Pitt.

Come anticipa EW, in The Lost City Sandra Bullock interpreta la brillante, ma solitaria Loretta Sage, celebre autrice di avventurosi romanzi rosa che vedono il bel modello Alan sulla copertina. Alan, che il suo interprete Channing Tatum descrive come un "moderno Fabio", ha dedicato la sua vita a incarnare il personaggio dell'eroe, Dash. Mentre è in tournée per promuovere il suo nuovo libro con Alan, Loretta viene rapita da un eccentrico miliardario di nome Fairfax (Daniel Radcliffe), convinto che lei possa condurlo all'antico tesoro della sua ultima storia. Lanciati in un'epica avventura nella giungla, l'improbabile coppia dovrà collaborare per sopravvivere agli elementi e trovare il tesoro prima che vada perso per sempre. Il film, diretto dai fratelli Adam e Aaron Nee, vede nel cast anche Da'Vine Joy Randolph, Patti Harrison, Oscar Nunez, Bowen Yang, oltre a un cameo di Brad Pitt anticipato in una curiosa foto.

I confronti con il blockbuster del 1984 All'inseguimento della pietra verde, in cui una scrittrice di romanzi rosa cercava di salvare la sorella rapita alla ricerca di un tesoro perduto, sono più che appropriati e ben accetti, come confermano Tatum e Bullock.

"Semplicemente non fanno più film del genere. Questo è un tentativo di capire se possiamo approdare a una nuova versione di quel tipo di film di genere... Questa è una storia completamente unica e originale", spiega Channing Tatum.

Sandra Bullock, che è anche produttore di Lost City insieme a Liza Chasin e Seth Gordon, aggiunge che lei e Tatum interpretano personaggi opposti- lei è una reclusa, lui è pieno di vita - creando un'inversione di ruolo per il genere:

"Questo è ciò che rende il film così divertente, puoi prendere vecchie configurazioni e trasformarle. E la cosa divertente della narrativa maschio-femmina è che ora possiamo invertirla. Non esiste più 'Questo è il ruolo della donna, questo è quello dell'uomo.' Puoi sperimentare e creare una dinamica completamente nuova. Ed è un po' quello che abbiamo fatto".

Parlando del folle villain di Daniel Radcliffe, Sandra Bullock aggiunge: "Sbalordirà tutti. È così pazzo e subdolo".