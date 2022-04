Channing Tatum: svelati workout e dieta dell'attore per prepararsi a The Lost City

Channing Tatum ha un corpo pazzesco e dedica anima e cuore al raggiungimento di questo obiettivo. In vista della produzione di The Lost City, l'attore ha dovuto ulteriormente intensificare il suo workout e il regime di dieta in modo tale da poter vestire al meglio i panni del protagonista.

Durante il gioco Most Likely To del canale YouTube di MTV UK, Aaron e Adam Nee hanno rivelato l'intensa routine cui Channing Tatum si è dovuto sottoporre per interpretare il protagonista di The Lost City. I registi hanno raccontato: "Lo abbiamo torturato per fargli raggiungere la forma perfetta. Ha lavorato assai duramente. Beh, ha mangiato soltanto riso in bianco e petto di pollo con un po' di burro... Grazie a questo, era in grado di nuotare ininterrottamente e di mostrare a tutti il suo straordinario fisico".

Il fisico scolpito, però, non è l'unico motivo per cui Tatum ha ottenuto il ruolo in questo film. Da non sottovalutare, infatti, è la sua verve da commedia che ha spinto Sandra Bullock a ridere durante tutte le riprese del titolo. A quanto pare, a insistere perché il suo personaggio avesse un look in stile Brad Pitt durante alcune sequenze sarebbe stato proprio lo stesso Tatum.

Le abilità di Channing Tatum, quindi, vanno al di là della mera bellezza fisica. Per il resto, anche la palestra ha svolto un ruolo fondamentale. Ma non pensate che sia tutta una questione di pesi e allenamento! Senza una dieta adeguata, infatti, non esiste fisico che sia all'altezza delle aspettative!

The Lost City sarà distribuito nei cinema italiani il 21 aprile prossimo.