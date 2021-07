The Lord of the Rings: Sauron non apparirà nella prima stagione della serie Amazon

Secondo un nuovo report, i fan dovranno attendere per l'arrivo di Sauron, assente dalla prima stagione della serie Amazon The Lord of the Rings.

Secondo alcuni report, uno dei principali cattivi de Il Signore degli Anelli, il famigerato Sauron, non apparirà nella prima stagione della serie televisiva Amazon Prime Video The Lord of the Rings.

La notizia arriva da TheOneRing.net in cui si legge che Sauron, la forza del male che domina la saga de Il Signore degli Anelli, non sarà presente nella prima stagione della serie Amazon attualmente in lavorazione. Ecco le parole esatte: "Sauron/Annatar non verrà rivelato nella prima stagione seguendo il più antico assioma del mondo dello spettacolo 'Lasciali sempre desiderare di più'."

Da anticipazioni precedenti sappiamo che la serie sarà ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, quando Sauron riemerge dal nascondiglio sotto le spoglie di Annatar, il Signore dei Doni, portando i nove Anelli del Potere come offerta ai popoli liberi. Ma le nuovi informazioni suggerirebbero che la prima stagione potrebbe essere ambientata subito prima di quel ritorno, che si verifica circa 500 anni dopo l'inizio della Seconda Era.

Ma Sauron e gli Anelli del Potere potrebbero svolgere un ruolo chiave nelle stagioni successive di The Lord of the Rings. Secondo le nuove informazioni, pur essendo assente Sauron, almeno per adesso, è confermata la presenza di Celebrimbor, che ha forgiato i tre anelli dati ai signori degli elfi. Tom Budge doveva interpretare il personaggio (che è apparso in forma spettrale nei videogiochi La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e il suo sequel, L'Ombra della Guerra), ma il ruolo è ora in fase di recasting.

Nei panni di Annatar, Sauron apparve ai fabbri elfici offrendosi di insegnar loro l'arte della creazione di anelli. Celebrimbor diffidava di lui, ma gli altri fabbri si lasciarono influenzare e lui accettò di partecipare alle forgiature. I fabbri elfici non sapevano che il processo insegnato loro da Annatar prevedeva una potente magia e che Sauron aveva segretamente forgiato l'Unico Anello per governarli tutti.

A quanto trapelato finora, sembra che la serie Amazon coprirà un'ampia parte della storia della Terra di Mezzo, inclusa forse la creazione degli orchi. Le future stagioni dello show approfondiranno l'ascesa al potere di Sauron e la Guerra dell'Ultima Alleanza. La star della serie Benjamin Walker ha anticipato, durante un'intervista con ComicBook.com, che lo spettacolo sarà diverso da qualsiasi cosa i fan abbiano mai visto prima:

"Ho girato alcuni progetti in cui mi è stato detto, 'Non puoi parlarne'. Di solito, è davvero fastidioso, perché sei eccitato per qualcosa e ti chiedi, 'Che differenza fa?' Ma su questo, avendo passato un po' di tempo a costruirlo, non vuoi rovinarlo. La gente non ha mai visto quello che stiamo facendo. Sarà emozionante. Anche il più piccolo indizio su dove potrebbe andare o cosa potrebbe essere potrebbe rovinare la sorpresa".